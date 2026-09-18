El 8 de octubre se declarará oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia

Medellín.

El 8 de octubre se realizará la declaratoria oficial del fenómeno de El Niño en Colombia, luego de completar el seguimiento de cinco trimestres móviles con las condiciones requeridas. El anuncio se conoció durante un foro realizado en Rionegro, Antioquia, liderado por Cornare, en el que participaron la UNGRD y el IDEAM.

Aunque la declaratoria oficial será en octubre, las autoridades señalaron que la preparación ya debe estar en marcha. Durante el foro intervino Christian Felipe Euscátegui Collazos, MSc. en Meteorología, quien explicó que esperar hasta la declaratoria para tomar medidas representaría un riesgo frente a las condiciones que ya se presentan en el país.

“Lo que hacemos hoy no reemplaza este acto técnico, es una alerta preventiva sustentada en las condiciones ya presentes en el territorio nacional”.

Más de 1.100 incendios forestales

El balance de afectaciones presentado por la UNGRD, con corte al 15 de septiembre, registra 1.130 eventos de incendios forestales en 333 municipios de 23 departamentos. De estos, 1.120 fueron liquidados, mientras que el área total afectada llegó a 41.112 hectáreas.

Los incendios también dejaron afectaciones sobre la población: dos personas fallecidas, 11 heridas y 102 familias afectadas, de acuerdo con el consolidado presentado durante el foro.

En paralelo, se han registrado 12 eventos mayores de desabastecimiento, con 9.230 familias directamente impactadas y 24.822 personas con afectación hídrica mayor.

El Niño podría extenderse hasta 2027

Las proyecciones expuestas por la UNGRD y el IDEAM contemplan condiciones de El Niño hasta el tercer trimestre de 2027, lo que implicaría atravesar dos temporadas secas consecutivas.

“No hablamos de un episodio que va a durar solo semanas o un mes. Estamos proyectando condiciones de El Niño hasta el tercer trimestre de 2027”.

La mayor preocupación está en diciembre de 2026 y enero de 2027, cuando el posible pico del fenómeno coincidiría con la temporada seca. Entre los sectores expuestos están el abastecimiento de agua, energía, agricultura, salud y transporte fluvial.