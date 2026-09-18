Gobierno acelera licencias y permisos ambientales para reconstruir zonas afectadas por el terremoto

Los silencios que salvan vidas en medio de los escombros en Venezuela

El Ministerio de Ambiente expidió el Decreto 1425 de 2026, que establece medidas excepcionales para atender las afectaciones ambientales y facilitar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La norma se aplica en los territorios incluidos en la declaratoria de emergencia y contempla medidas frente a los daños en infraestructura, vías, puentes, acueductos y otros servicios, además de las afectaciones sobre el ambiente. El decreto estima entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas de escombros generados por el terremoto.

Así funcionará el manejo de escombros tras el terremoto

Uno de los principales problemas que aborda el decreto es la disposición de los residuos de construcción y demolición generados por la emergencia. Si los sitios contemplados por los municipios resultan insuficientes, podrán habilitarse temporalmente nuevos lugares para recibir estos materiales.

Para habilitarlos no será necesario contar previamente con una licencia, permiso, concesión o autorización ambiental. Sin embargo, los sitios deberán cumplir los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Ambiente y estarán sujetos al seguimiento y control de las autoridades ambientales.

La norma establece que se prioricen lugares como pasivos ambientales, minas en proceso de cierre y áreas mineras abandonadas. También prohíbe utilizar para este fin páramos, humedales, áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otros ecosistemas estratégicos o zonas protegidas por razones ambientales o de riesgo.

Los municipios, además, deberán informar a la autoridad ambiental sobre la habilitación de estos lugares y, una vez termine la emergencia, presentar las medidas para su cierre y restauración.

Trámites de licencias y permisos ambientales tendrán prioridad

Otro de los cambios está relacionado con los trámites necesarios para ejecutar obras de estabilización, reparación y reconstrucción.

El decreto establece un procedimiento expedito y prioritario para los proyectos directamente relacionados con la emergencia. Según las medidas anunciadas por el Ministerio, las licencias ambientales tendrán un plazo de hasta 30 días hábiles, mientras que los permisos relacionados con agua, intervención de cauces, vertimientos y emisiones atmosféricas tendrán un plazo de hasta 15 días hábiles.

Si una autoridad ambiental regional o urbana no cuenta con capacidad suficiente para atender las solicitudes derivadas de la emergencia, se podrá asignar temporalmente la competencia a la ANLA u otra autoridad ambiental.

Eso no significa que una solicitud quede aprobada automáticamente si se vence el plazo. El decreto establece expresamente que no habrá silencio administrativo positivo para estos procedimientos.

Obras afectadas por el terremoto podrán avanzar en su recuperación

La norma también contempla las obras que ya tenían una licencia, permiso o concesión ambiental vigente, pero cuya infraestructura resultó afectada por el terremoto.

En estos casos podrán comenzar las actividades necesarias para reparar, recuperar o reconstruir la infraestructura, bajo las condiciones establecidas por el decreto y con información previa a la autoridad ambiental.

Posteriormente deberán adelantar la modificación o formalización del instrumento ambiental que corresponda. Así, el trámite no tiene que detener desde el comienzo una obra necesaria para atender los daños ocasionados por el sismo.

Qué pasará con las obras ubicadas en reservas forestales

El decreto establece medidas específicas para infraestructura de transporte ubicada en áreas de reserva forestal cuando el terremoto haya generado un riesgo grave e inminente.

En esos casos podrán realizarse las intervenciones necesarias para estabilizar la infraestructura, bajo condiciones determinadas en la norma y procurando que las obras se mantengan dentro del espacio que ya ocupa la infraestructura.

Si es indispensable ocupar un área nueva, deberá demostrarse que no existe otra alternativa técnica y ambientalmente menos perjudicial. Para determinadas situaciones de emergencia se contemplan autorizaciones ambientales provisionales.

Recursos ambientales podrán destinarse a la reconstrucción

El Decreto 1425 también permite orientar hacia las zonas afectadas algunos recursos asociados a obligaciones ambientales.

Los titulares que tengan pendientes obligaciones de compensación del componente biótico o de la inversión forzosa de no menos del 1 % podrán destinarlas a acciones relacionadas con la recuperación de los territorios afectados por el sismo.

Entre ellas están la protección de áreas de conservación y la construcción, recuperación y mantenimiento de obras para el manejo de cauces y corrientes de agua afectadas por la emergencia. Estas inversiones deberán ser verificadas por las autoridades ambientales.

Además, recursos del Sistema Nacional Ambiental, SINA, podrán distribuirse entre sus integrantes para destinarlos exclusivamente a la reparación y reconstrucción de los territorios afectados.

Así se evaluarán los daños ambientales que dejó el terremoto

La reconstrucción también contempla la evaluación de los daños ocasionados por el sismo sobre el ambiente.

Cuando las condiciones de seguridad lo permitan, el Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales deberán realizar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Postdesastre (EDANA-C).

El procedimiento permitirá identificar las afectaciones en áreas de especial importancia ambiental y ecosistemas estratégicos y establecer las acciones de restauración que deberán priorizarse.

Asimismo, el decreto también establece una coordinación entre MinAmbiente, MinVivienda, la UNGRD y las autoridades ambientales para evaluar las condiciones ambientales y de riesgo de los lugares destinados a reconstrucción, reasentamiento o reubicación.

La evaluación deberá determinar si esos terrenos son seguros y ambientalmente viables antes de avanzar con estas decisiones y deberá articularse con la identificación de las personas y comunidades desplazadas por la emergencia.