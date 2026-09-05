Regiotram de Occidente entra en una nueva etapa: pavimentación del Patio Taller El Corzo

Cundinamarca

El Regiotram de Occidente avanza a buen ritmo con la culminación de la estructura del edificio desde el que se controlará toda su operación ferroviaria y con el inicio de la pavimentación de las vías internas del Patio Taller El Corzo.

Ese proceso marca un nuevo hito en este megaproyecto de movilidad. El Puesto de Mando de Control (PMC) registra una ejecución general de 32 %, con la estructura de sus cuatro niveles terminada y el avance de los trabajos en mampostería e instalaciones. Su terminación está prevista para el primer semestre de 2027.

El Puesto de Mando de Control es el cerebro de la operación

El Puesto de Mando de Control será el centro desde el cual se coordinarán los movimientos de los trenes y se atenderán situaciones que puedan afectar la prestación del servicio.

Una vez culminen las obras y la integración tecnológica, comenzarán las pruebas del sistema y posteriormente, la denominada marcha blanca, periodo previo a la entrada en operación comercial.

Durante esta etapa se probarán conjuntamente trenes, señalización, energía, telecomunicaciones, estaciones y Puesto de Mando para verificar su seguridad, estabilidad y desempeño. También se evaluarán los protocolos de operación, mantenimiento y respuesta ante fallas de equipos, interrupciones eléctricas, problemas de señalización o emergencias.

Patio Taller El Corzo

El Patio Taller El Corzo es principal complejo para el mantenimiento y estacionamiento de los trenes que registra el 46,79 % de ejecución y entra en una nueva fase con la pavimentación de sus vías internas.

“Seguimos avanzando en la construcción del Patio Taller El Corzo, uno de los puntos estratégicos para la operación del Regiotram de Occidente, que hoy registra más de un 46 % de avance. También iniciamos la pavimentación con asfalto de sus vías internas”, señaló Orlando Santiago Cely, gerente de la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca.

Estas vías permitirán el tránsito de los vehículos necesarios para las labores de operación, mantenimiento y logística. Para su construcción se utilizarán aproximadamente 1.600 metros cúbicos de pavimento asfáltico.

El complejo tendrá una superficie de intervención de 73.875 m² y estará diseñado para atender los 16 trenes que conformarán la flota. Allí se realizarán labores de mantenimiento diario, preventivo y correctivo, además de limpieza, inspección y control de las unidades.

También contará con taller de mantenimiento, edificio administrativo, caseta de control, subestación de tracción, áreas de almacenamiento, instalaciones para mantenimiento de pantógrafos, máquina de lavado y sistemas contra incendios.

Un tren 100% eléctrico

El sistema funcionará 100 % con energía eléctrica y recibirá alimentación desde dos subestaciones de alta tensión ubicadas en El Corzo y Montevideo (Salitre), conectadas con las subestaciones exclusivas del proyecto.

El proyecto prevé además adquirir energía renovable certificada de origen hidroeléctrico.

Regiotram operará bajo el concepto Tren-Tram, alcanzará velocidades de hasta 70 kilómetros por hora en los tramos suburbanos y tendrá características de tranvía urbano en su ingreso a Bogotá. Está proyectado para movilizar entre 130.000 y 140.000 pasajeros diarios.