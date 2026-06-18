RegioTram de Occidente supera el 53 % de avance: reducirán los tiempos entre Bogotá y la sabana

El RegioTram de Occidente alcanzó un avance superior al 53 % en su construcción. El nuevo paso del proyecto fue presentado este jueves por el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca desde Mosquera con el inicio del izaje de las primeras vigas del Puente Mosquera, una de las estructuras más importantes del corredor férreo.

Señalaron que esta infraestructura permitirá avanzar en la construcción de la estación Mosquera 1, la única elevada del tramo suburbano, y hace parte de uno de los proyectos de movilidad más importantes del país.

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Menos tiempo de viaje para los usuarios

De acuerdo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el objetivo del proyecto es reducir los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y la Sabana Occidente.

Actualmente, como indicó la ministra, un recorrido entre Facatativá y la calle 80 puede tardar alrededor de una hora debido a la congestión vehicular. Con la entrada en operación del RegioTram de Occidente, ese trayecto podría realizarse en cerca de 30 minutos.

La ministra aseguró que las inversiones en infraestructura buscan mejorar la calidad del servicio y disminuir los tiempos de desplazamiento de los usuarios.

Por otra parte, el gobernador de cundinamarca Jorge Jorge Emilio Rey explicó, que el sistema movilizará cerca de 130.000 pasajeros al día y beneficiará a más de 1,4 millones de habitantes de Bogotá, Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. Además, durante la etapa de construcción se proyecta la generación de 9.000 empleos directos y 6.000 indirectos, añadió loa ministra Rojas.

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Un sistema eléctrico y articulado con otros modos de transporte

El RegioTram de Occidente tendrá una longitud de 39,6 kilómetros y contará con 17 estaciones. Será el primer sistema férreo regional eléctrico del país y forma parte de la estrategia de movilidad sostenible impulsada por el Gobierno Nacional.

Según el Ministerio de Transporte, el proyecto fortalecerá la integración entre Bogotá y Cundinamarca y estará articulado con otros sistemas estratégicos, entre ellos el Metro de Bogotá y la futura red férrea regional.

La inversión total del proyecto asciende a 3,1 billones de pesos y es financiada por la Nación y el departamento de Cundinamarca, explicó el Gobernado de Cundinamarca.

El nombramiento y lanzamiento de hoy, se lo lleva el puente que se construye en Mosquera, este tendrá una longitud total de 528 metros y estará conformado por 14 tramos. La estructura permitirá el cruce del corredor férreo sobre la infraestructura vial existente y albergará la futura estación Mosquera 1.

Para su construcción se instalarán 60 vigas postensadas prefabricadas, elaboradas en el Patio Taller El Corzo, con longitudes entre 30 y 35 metros y un peso aproximado de 80 toneladas cada una.

Actualmente, el Puente Mosquera registra un avance del 58 %, mientras que el Patio Taller El Corzo supera el 44 % de ejecución y el levantamiento de la vía férrea existente alcanza el 85 %, según informó la ministra de Transporte.

El puente cabe resaltar que hace parte de los cinco pasos elevados contemplados para el tramo suburbano del proyecto.

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Nuevos trabajos para acelerar las obras

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que comenzaron las perforaciones horizontales dirigidas en tres puntos del corredor suburbano, trabajos que permitirán avanzar en zonas con infraestructura existente.

En ese orden de ideas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que las maniobras para el izaje de las vigas requerirán cierres temporales en algunos horarios. Los trabajos se realizarán entre la 1:30 y las 2:30 de la tarde y entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

Por lo que pidió comprensión a la ciudadanía frente a las afectaciones que puedan generarse durante el desarrollo de las obras y señaló que se trata de “un pequeño sacrificio para una gran oportunidad”.

Con estos avances, el RegioTram de Occidente continúa su proceso de construcción como una de las principales apuestas de movilidad para conectar a Bogotá con los municipios de la Sabana Occidente mediante un sistema de transporte eléctrico y de bajas emisiones.