Colombia supera el 16% en energías limpias y consolida el avance solar en su matriz eléctrica

Colombia ya genera el 16,17% de su electricidad con fuentes limpias no convencionales, de acuerdo con cifras de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) con corte a enero de 2026. El dato consolida más de 3.768 megavatios instalados entre proyectos en operación y en fase de pruebas, principalmente solares, eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas.

La energía solar concentra el mayor crecimiento. Según la UPME, suma 3.717,1 MW, lo que equivale al 15,91% de toda la matriz eléctrica nacional y al 98,6% de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

A esto se agregan 41 MW eólicos (0,17% de la matriz), actualmente en pruebas, y 17,3 MW de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) entre operación y pruebas (0,07%). En conjunto, estas tecnologías explican el 16,17% reportado.

El crecimiento ha sido sostenido desde 2022, impulsado por nuevas conexiones solares al Sistema Interconectado Nacional y por esquemas de autogeneración.

Impacto ambiental y metas climáticas

Las cifras oficiales indican que el país ha evitado más de 7 millones de toneladas de CO₂ equivalente, contribuyendo a sus compromisos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París.

Aunque Colombia históricamente ha tenido una alta participación hidroeléctrica en su matriz, que buscan diversificar la oferta energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles en periodos de sequía o alta demanda.

La transición también llega a los hogares

El proceso no se limita a grandes parques solares. Más de 13.000 techos solares instalados en viviendas y empresas evidencian un crecimiento de la autogeneración distribuida, que permite a usuarios producir parte de su propia energía y entregar excedentes a la red.

Este fenómeno ha sido clave para ampliar la participación de renovables sin depender exclusivamente de megaproyectos.

¿Cómo se compara Colombia?

En términos regionales, América Latina mantiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo por su fuerte base hidroeléctrica. Sin embargo, el crecimiento de las FNCER en Colombia la posiciona entre los países latinoamericanos con mayor expansión reciente en solar.

En concreto, el 16,17% marca un hito, pero el desafío ahora es sostener el ritmo de expansión, garantizar la estabilidad del sistema y resolver cuellos de botella en transmisión, licenciamiento ambiental y consulta previa, especialmente en proyectos eólicos en La Guajira.