ANLA estudiará el reúso del agua residual de la PTAR Salitre

Después de dos años sin trámite del proyecto presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que buscaba la autorización por parte de la ANLA, del trámite para recibir la concesión de agua residual tratada en la PTAR Salitre, esta inició el proceso de estudio por parte del Gobierno Nacional.

El anuncio lo realizó Natasha Avendaño, Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desde el congreso anual de Andesco, que se realiza en la ciudad de Cartagena.

Desde 2024, la EAAB solicitó al Gobierno Nacional la autorización para avanzar en el uso de agua residual tratada de la Planta Salitre, sin embargo, durante el gobierno anterior nunca se recibió una respuesta. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del BID en la construcción del modelo de negocio.

“El uso de agua residual tratada en procesos que no requieren agua potable es uno de los caminos que recorre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAABcomo alternativa para contribuir al cuidado y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico” indicó Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Con esta iniciativa buscan generar hasta 77 litros por segundo dentro de la capacidad de operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR Salitre. Esto equivaldría a más de 200 mil metros cúbicos de agua al mes; que serían usados para algunos procesos industriales como: fabricación de cemento y asfalto, limpieza de fachadas, refrigeración de DataCenter, riego de jardines y limpieza de calles, entre otros.