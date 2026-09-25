Cooperativas podrán realizar préstamos a personas no asociadas: Fogacoop

Fueron autorizadas de manera transitoria por el Gobierno Nacional 176 cooperativas de ahorro y crédito inscritas en Fogacoop para otorgar créditos y captar depósitos de personas no asociadas. La orden se origina del Decreto Legislativo 1416 de septiembre de 2026, que se dio en respuesta de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.

“Dentro del decreto de emergencia se está dando la potestad a las cooperativas de ahorro y crédito prestar sus servicios a las personas no asociadas. recordemos que actualmente las cooperativas solo pueden prestar sus servicios financieros a las personas asociadas.”, aseguró María Elena Grueso Rodríguez, directora de Fogacoop, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.

REQUISITOS PARA ADQUIRIR NUEVOS CRÉDITOS CON COOPERATIVAS AFILIADAS A FOGACOOP

La medida aplicará en las 176 cooperativas afiliadas a Fogacoop y estará vigente hasta diciembre de 2027 y contara con análisis de riesgo por parte de cada entidad y el solicitante deberá cumplir con los requisitos financieros para acceder a su crédito.

“Con esta habilitación que da el gobierno las cooperativas podrán elevar sus servicios a los ciudadanos en las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.”, aseguró la directora de Fogacoop.

El anuncio lo entregó la entidad en medio de las capacitaciones regionales: “Cooperativas que perduran, regiones que avanzan” en la ciudad de Bogotá, en donde se hablaron temas como: oportunidades financieras, tejido empresarial de la ciudad, situación macroeconómica, internacional y nacional, entre otros temas relevantes del sector.