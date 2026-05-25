Llega a Cundinamarca la maquinaria pesada para la construcción del RegioTram de Occidente

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey anunció la llegada de nueva maquinaria especializada al patio taller El Corzo, en Facatativá, para acelerar la construcción del RegioTram de Occidente,

Los equipos, provenientes de China, incluyen una bateadora férrea de última tecnología, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, maquinaria que permitirá incrementar el ritmo de instalación del corredor férreo hasta alcanzar cerca de 300 metros lineales de vía por día.

Puede leer: Llegó a Colombia maquinaria clave para acelerar la construcción del Regiotram de Occidente

“Este 25 de mayo hemos recibido en el Patio Taller El Corzo, en Facatativá, las nueve camabajas que transportan una flota compuesta por una bateadora férrea, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto. Con ellas arrancaremos la construcción del corredor férreo del RegioTram de Occidente”, dijo Rey.

Cada una de las tolvas tiene capacidad para transportar hasta 28 toneladas de material, permitiendo mantener continuidad operativa en los diferentes frentes de obra.

Le puede interesar: Esta será la ruta de RegioTram Occidente: 39 km conectando 4 municipios aledaños con Bogotá ¿Cuáles?

Avances de la obra

El mandatario destacó además que el proyecto ya alcanzó grandes avances tanto en el corredor férreo como en la infraestructura complementaria.

“Ya tenemos el 84 % del desmonte de la antigua trocha férrea. También contamos prácticamente con el 100 % del material prefabricado para la construcción de puentes, box culvert y obras hidráulicas”, afirmó.

Actualmente, el patio taller El Corzo registra un 45 % de ejecución y los puentes proyectados sobre el corredor suburbano ya superan el 50 % de desarrollo.

En paralelo, continúan los trabajos de cimentación, armado de estructuras, adecuación de vía y movimiento de tierras. A la fecha, el proyecto supera los 180 mil metros cúbicos de material excavado y cuenta con más de 12 mil metros cuadrados de subbase conformada para la instalación del subbalasto y el balasto.

¿Cómo será el proyecto?

El RegioTram de Occidente contará con 17 estaciones, 11 de ellas en Bogotá, y movilizará cerca de 130 mil pasajeros diarios entre Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y la capital del país. La meta del proyecto contempla poner en operación la primera fase entre Facatativá y Fontibón durante el segundo semestre de 2027 y llegar en 2029 hasta la calle 26 con Caracas, donde se integrará físicamente con la estación central de la Línea 1 del metro de Bogotá.