Operativos contra piques en Soacha: inmovilizan 15 vehículos en Ciudad Verde

Cundinamarca

La Alcaldía Municipal lideró un operativo de tránsito en el sector de Ciudad Verde tras las denuncias de residentes por motociclistas que realizan piques y maniobras peligrosas cerca de zonas residenciales.

Esta intervención permitió inmovilizar 15 vehículos por diferentes irregularidades detectadas durante los controles, entre esas incumplimientos en la revisión técnico-mecánica y el SOAT, modificaciones en los sistemas de escape y alteraciones en las placas.

“En nuestra ciudad no vamos a permitir que unos pocos afectan la tranquilidad de miles de personas, moto que participe en piques ilegales y sea sorprendida por las autoridades, será inmovilizada,” afirmó el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’.

Durante 2026 se han realizado cerca de 90 operativos contra el transporte informal, que han dejado 185 vehículos inmovilizados y las respectivas órdenes de comparendo por las infracciones encontradas.