Avanza aprobación de Reforma Tributaria en Concejo de Bogotá

En el segundo debate que avanza en la plenaria del Concejo de Bogotá, se aprobó la creación del cobro por alumbrado público y el alza del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para sectores financieros, tabaco y vehículos. Tras superar problemas de falta de quórum el día anterior, la votación del articulado de la reforma tributaria del alcalde Carlos Fernando Galán (conocida como el proyecto “Ciudad Inteligente”) progresó significativamente este 24 de septiembre de 2026.

PUNTOS CLAVE APROBADOS DURANTE LA JORNADA

Sobretasa de Alumbrado Público: Con una reñida votación de 23 votos a favor contra 20 en contra, se aprobó este nuevo cobro asociado al impuesto predial. Excluye a los estratos 1, 2 y 3, concentrando el recaudo en predios comerciales, industriales, financieros, estratos 4, 5 y 6, y viviendas con avalúos superiores a los $1.000 millones de pesos.

El concejal Elkin Huertas, de la bancada de gobierno, defendió su aprobación ante las acusaciones de que este articulado es un “cheque en blanco” para las entidades públicas, asegurando que el artículo 46, también aprobado, le exige a la UAESP una rendición de cuentas anual que mida el impacto de la gestión de las luminarias, además, aseguró que el costo será menor para los hogares capitalinos.

“Son aproximadamente 11 mil pesos mensuales y no es una cifra extraordinaria, ni que vaya a generar empobrecimiento a los hogares y que además, dentro de cinco años va a bajar al 0.2 x mil.” aseguró el cabildante Elkin Huertas.

Incremento en el ICA: Pasó el aumento de la tarifa del ICA para el sector financiero (del 14 al 21 por mil), así como alzas para la venta de vehículos (pasando de un 6,9 x 1.000 habitual hasta un 11 x 1.000 en vehículos de combustión, con tarifas preferenciales menores para híbridos y eléctricos) y la comercialización de tabaco y alcohol.

Este punto del proyecto habría causado desde hace unos días el rechazo de la bancada del Centro democrático, quienes aseguraron que esto reduciría la competitividad de la ciudad y reduciría la inversión y hoy, votaron en contra.

El concejal, Julián Uscétegui, aseguró que votaron en contra: “porque no estamos de acuerdo con seguir exprimiendo a los bogotanos con más impuestos, y, por qué ademas de afectarles su bienestar y calidad de vida, esto va a propiciar que cientos de empresas se vayan de Bogotá y se radiquen en sectores aledaños a la ciudad”.

Soterramiento de cables de luz: fue aprobado el artículo 48 que planteaba retirar progresivamente los cables en desuso, avanzar en el soterramiento de las redes que actualmente funcionan y establecer que las nuevas instalaciones se construyan bajo tierra.

Según el cabildante, Juan David Quintero, defensor de esta propuesta, espera que con la aprobación de la misma “la alcaldía exija que los cables futuros sean soterrados, los que están en uso, progresivamente deben soterrarse y los que están en desuso, que son la gran mayoría deben ser retirados por los dueños inmediatamente”.

Alivios para morosos (Amnestía): También se encuentra en la agenda la validación de un descuento del 60 % en intereses y sanciones para quienes tengan deudas pendientes de 2024 hacia atrás en predial, vehículos, ICA o multas de tránsito.

La votación continúa sobre el resto de las propuestas del articulado, en medio de fuertes debates entre las bancadas que apoyan la necesidad de financiar la modernización tecnológica y seguridad de la ciudad, y los sectores de oposición que critican el impacto económico en los contribuyentes.