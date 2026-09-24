Habla la periodista a quien le cayó encima una ventana del Congreso: “recibí el golpe en la cabeza”
La periodista Luna Mejía Farías, del diario El Espectador, conversó en 6AM W sobre el accidente que sufrió tras caerle encima una ventana en la oficina de prensa del Congreso.
Habla la periodista a quien le cayó encima una ventana del Congreso: “recibí el golpe en la cabeza”
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...