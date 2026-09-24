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24 sep 2026 Actualizado 18:05

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Habla la periodista a quien le cayó encima una ventana del Congreso: “recibí el golpe en la cabeza”

La periodista Luna Mejía Farías, del diario El Espectador, conversó en 6AM W sobre el accidente que sufrió tras caerle encima una ventana en la oficina de prensa del Congreso.

Habla la periodista a quien le cayó encima una ventana del Congreso: “recibí el golpe en la cabeza”

Habla la periodista a quien le cayó encima una ventana del Congreso: “recibí el golpe en la cabeza”

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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