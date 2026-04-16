Esta será la ruta de RegioTram Occidente: 39 km conectando 4 municipios aledaños con Bogotá ¿Cuáles?

El Regiotram de Occidente es un proyecto de infraestructura que busca mejorar la movilidad en la conexión de algunos municipios de Cundinamarca colindantes con Bogotá, además de descongestionar el tránsito por la Carrera 13, una de las vías más concurridas de la capital del país.

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¿Cómo se conforma el Regiotram de Occidente?

Ahora, la longitud de su recorrido será de 39,6 kilómetros y contará con un total de 17 estaciones, 2 patios, 1 taller y 18 trenes (con 36 coches).

Adicionalmente, el sistema será 100% eléctrico y su velocidad será de máximo 70 kilómetros por hora. Desde su inicio ayudará a reducir un total de 165.000 toneladas de CO 2 equivalentes.

Por otro lado, el proyecto, como se mencionó, mejorará la movilidad en esa zona de la ciudad y Cundinamarca, lo que quiere decir que se pasará de 2,5 horas que actualmente se gastan en promedio entre Facatativá y el centro de Bogotá (Calle 26 con Caracas) a solo 55 minutos.

¿Cuál será la ruta del Regiotram de Occidente? Estos son los cuatro municipios por los que pasará

Ahora, teniendo en cuenta la finalidad de su trayecto, le contamos cuál será la ruta de este relevante proyecto para la zona centro de Colombia.

Como ya se mencionó, el Regiotram de Occidente contará con un total de 17 estaciones que estarán divididas dentro de Bogotá, pero también, puntualmente, en cuatro municipios de Cundinamarca y una vereda que es jurisdicción de uno de ellos.

Le contamos:

En Cundinamarca (Sabana de Bogotá)

El trazado del Regiotram iniciará en Facatativá , que será la estación número 1.

, que será la estación número 1. Luego, la línea férrea (otra estación) pasará por la vereda El Corzo, jurisdicción de Madrid .

. La tercera y cuarta estación quedarán en Madrid , para luego pasar a la quinta y sexta, que serán en Mosquera.

, para luego pasar a la quinta y sexta, que serán en Finalmente, la séptima y octava estación, de las 17 totales, quedarán en el municipio de Funza. Desde allí ya se conectará con Bogotá.

En Bogotá

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Ya en Bogotá las estaciones se distribuirán de la siguiente manera. En la capital habrá 9.

Catam (Carrera 111 a) Fontibón (Carrera 97) Avenida Ciudad de Cali Avenida Boyacá Avenida 68 con calle 22 Carrera 50 Carrera 40 Avenida NQS Avenida Caracas con Calle 26. Aquí conectará el Regiotram de Occidente con la primera línea del Metro de Bogotá.

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