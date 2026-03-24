Firman memorando para fortalecer seguridad vial a los alrededores de las obras de Regiotram

La Empresa Férrea Regional (EFR) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) firmaron un memorando de entendimiento en el que se comprometieron a fortalecer la seguridad en las vías donde se está construyendo el Regiotram de Occidente en Cundinamarca.

“Este es un memorando que cuenta ya con un plan de trabajo y que está en ejecución. Hoy por hoy los equipos pedagogos de la Empresa Férrea Regional como los de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentran visitando las escuelas de este municipio”, aseguró el director de

También están visitando las empresas de a región para que modifiquen los planes estratégicos de movilidad vial con la entrada en servicio y construcción del Regiotram de Occidente.

Se han impreso juegos en gran formato y cartillas para llegar a los diferentes públicos.

“El riesgo no está en el tren, sino en la interacción con el entorno. El sistema férreo es uno de los más seguros del mundo, los incidentes ocurren en su mayoría cuando se invade la vía o se cruzan por puntos no autorizados. Por eso, nuestro mayor reto no es construir la infraestructuras, es transformar comportamientos”, señaló el gerente de EFR, Orlando Santiago Cely.

Más de 25 mil personas ya han recibido pedagogía en seguridad vial para ore ir cualquier accidente que ponga en riesgo la vida.

Regiotram avanza en más del 37% de ejecución

El Regiotram de Occidente ya supera el 37% de avance desde el Río Bogotá hasta Facatativá, es decir más de 25 km activos en obras .

Este proyecto busca impactar a más de 40 millones de personas de los municipios de la sabana de Occidente y a la capital del país donde tendrá una estación en la localidad de Fontibón.

De acuerdo con el gerente de la Empresa Férrea Regional, las obras en Bogotá están próximas a comenzar en el sector de Corferias.

“Próximamente esperamos abrir un frente de trabajo importante en Bogotá que será el puente que cruzará por toda la Avenida Las Américas a la altura de Corferias”, indicó Orlando Santiago Cely.