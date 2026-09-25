Cortes de luz en Bogotá y Soacha este viernes 25 de septiembre: horarios y barrios afectados
La interrupción del servicio se genera por trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.
La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este viernes 25 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá informó que ocho localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectadas en diferentes horarios.
El motivo de la interrupción del servicio se genera por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.
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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes 25 de septiembre
Localidad de Barrios Unidos
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la carrera 14 a carrera 16 entre calle 69 a calle 71 en el barrio Concepción Norte.
Localidad de Bosa
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 76 a carrera 78 en el barrio Andalucía II.
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Localidad de Fontibón
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 25 a calle 27 entre carrera 67 a carrera 69 en el barrio Salitre Occidental.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 55 a carrera 57 entre calle 18 a calle 20 en el barrio Centro Industrial.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 50 a carrera 52 en el barrio Marruecos.
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Localidad de Santa Fe
Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m., de la carrera 2 a carrera 4 entre calle 17 a calle 19 en el barrio Las Aguas.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 129 a calle 131 entre carrera 57 a carrera 59 en el barrio Ciudad Jardín Norte.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 128 a calle 130 entre carrera 56 a carrera 58 en el barrio Prado Veraniego Norte.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 18 a carrera 20 entre calle 126 a calle 128 en el barrio La Calleja.
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Municipio de Soacha
Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 1 Sur a calle 4 Sur en el barrio Buenos Aires.
Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 1 a calle 5 en el barrio Parque Campestre.
Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 3 a calle 5 en el barrio San Isidro.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...