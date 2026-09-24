“Pillado Mal Parqueado”: Nueva campaña para reducir a infractores en vías de Bogotá

“Pillado Mal Parqueado” será la frase que encontrarán en sus vehículos los conductores que estacionen en sitios prohibidos de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad busca a través de esta campaña de pedagogía social reducir el número de vehículos infractores.

La estrategia se desplegará por los equipos de pedagogía y el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad, durante las horas pico de la ciudad en corredores como la Autopista Norte, la carrera Séptima, las avenidas El Dorado, Guayacanes y la Cali, entre otros. También se priorizarán sectores donde se concentra una alta demanda de estacionamiento, como zonas cercanas a centros de salud, restaurantes, centros comerciales y escenarios de grandes eventos, entre ellos El Campín, Corferias y el Movistar Arena.

“La invitación es a no esperar a que un vehículo sea sancionado para corregir una conducta que afecta a todos. Con ‘Pillado, Mal parqueado’ queremos hacer visible esta problemática, llamar la atención de los conductores y recuperar el espacio que necesitamos para movernos”, señaló la Secretaría Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz

La estrategia se complementará con la presencia de los equipos de control de la Secretaría Distrital de Movilidad, que verificarán el cumplimiento de las normas y, cuando corresponda, podrán imponer un comparendo C.02, cuyo valor es de $633.200.

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En lo corrido de 2026, se han realizado 8.236 operativos para recuperar el espacio público y se han impuesto 81.924 comparendos por estacionar en sitios prohibidos, lo que quiere decir que en promedio se han impuesto 306 multas de este tipo al día en la ciudad.