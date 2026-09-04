Los grandes momentos de Alberto Gamero en su primer ciclo con Millonarios

Alberto Gamero está nuevamente en casa. Así lo anunció Millonarios en el comunicado con el que le dio la bienvenia al samario, quien salió del club el 31 de diciembre de 2024 motivado por la presión de los hinchas que le pidieron resultados y algunas amenazas que recibió.

Le puede interesar: Así anunció Millonarios a Alberto Gamero como su nuevo entrenador

En el medio, su corto paso por Deportivo Cali, mientras que en la institución embajadora pasaron tres entrenadores: David González, Hernán Torres y Fabián Bustos. El club no pudo disputar ninguna final en poco más de dos años y, con el argentino, no había convicción desde el juego.

Gamero regresa al club que lo vio levantar sus últimos títulos, pero en el que tiene como primer objetivo recuperar ese fútbol vistozo que los llevó precisamente al éxito entre 2022 y 2024. A continuación repasamos los momentos de gloria del ténico samario en el club.

Título de Copa Colombia (2022)

Fue el primer trofeo que levantó bajo su dirección técnica. Millonarios venció en la final a Junior de Barranquilla en El Campín con marcador de 2-0, rompiendo una sequía de cuatro años sin celebraciones oficiales.

La Estrella 16 ante Nacional 2023-I

Considerado el momento más glorioso y emotivo del ciclo. Millonarios superó a su clásico rival histórico, Atlético Nacional, en una emocionante tanda de penales (3-2) en Bogotá. El título significó la consagración definitiva del “proceso Gamero”.

Se concretó el triplete nacional

El samario cerró su círculo de gloria local al remontar la serie y ganarle la final a Junior de Barranquilla en el arranque de la temporada de 2024. Con este logro, Gamero se transformó en el único estratega en ganar Liga, Copa y Superliga en el equipo de la capital.

Lea también: Millonarios: ¿Jhomier Guerrero se perderá el resto de la temporada 2026 por complicada lesión?

El legado de la cantera

Más allá de los trofeos, el gran triunfo del primer ciclo de Gamero fue la identidad. El técnico transformó las divisiones menores en el motor del equipo, consolidando a referentes de la casa como Andrés Llinás, dándole vitrina a jóvenes talentos como Carlos Andrés Gómez, Edgar Guerra, Óscar Cortés, entre otros.

Los números de Gamero en su primer ciclo

En total, dirigió 273 partidos, de los cuales ganó 127, empató 75 y perdió 71, para un acumulado de 456 puntos de 819 y un promedio superior al 55%.