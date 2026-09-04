Alberto Gamero regresa a Millonarios: ¿A cuántos jugadores del actual plantel ya dirigió?

Alberto Gamero regresa a su casa, el técnico samario fue oficializado como nuevo entrenador de Millonarios, en reemplazo del argentino Fabian Bustos, quien fue destituido justo antes del pasado clásico bogotano.

Gamero fue oficializado como nuevo entrenador del equipo este jueves, confirmándose su regreso tras un año y nueve meses de su renuncia, firmando un contrato hasta diciembre del 2027.

¿Con cuántos jugadores se reencontrará Gamero en Millonarios?

Si bien, la llegada de Ariel Michaloutsos como director deportivo ha significado una renovación de varios jugadores del plantel de Millonarios, todavía quedan varios que estuvieron bajo las órdenes de Alberto Gamero. En total, en la nómina de inscritos hay 10 futbolistas que ya estuvieron bajo su dirección.

En su regreso al cuadro capitalino, Gamero se estará reencontrando con: Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Jorge Arias, Danovis Banguero, Leonardo Castro, Andrés Llinás, Stiven Vega y Alex Moreno Paz.

Además de estos 10 jugadores, hay otros jugadores que aún siguen en el equipo y no pudieron ser inscritos por temas de salud, cupos y lesiones, como son los casos del argentino Santiago Giordana y del volante Juan Carlos Pereira.

¿A cuáles jugadores no ha dirigido Gamero en Millonarios?

Por su parte, de los jugadores que no ha dirigido antes en Millonarios, destacan nombres como el de los argentinos Rodrigo Contreras y Javier Burrai, el chileno Rodrigo Ureña, el volante Mateo García y los defensas Stiven Barreiro y Sebastián Valencia, todos titulares en el actual plantel de Millonarios.

El primer periodo de Alberto Gamero en Millonarios fue entre los años 2020 y 2024, dirigiendo un total de 277 partidos, con un saldo de 128 triunfos, 81 empates y 68 derrotas, para un rendimiento del 55,95%.