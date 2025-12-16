Con torniquetes piso a techo se intervino el portal 20 de julio de TransMilenio

Indicaron desde TransMilenio que con el propósito de fortalecer la experiencia de viaje de la comunidad usuaria en el Portal 20 de Julio, uno de los portales de mayor demanda del Sistema. Se adelantó una serie de intervenciones integrales de pedagogía, cultura, infraestructuras articuladas con acciones del comando de Policía de Transporte Masivo, lo que ya refleja mejoras en el comportamiento de los usuarios y en la operación.

“Podemos decir que han mejorado los comportamientos de todos nuestros usuarios y usuarias gracias a una estrategia integral que hemos implementado de arte, cultura, pedagogía, infraestructura y seguridad. Se ve un incremento del 57% en las validaciones y esto es por la infraestructura que estamos estrenando, los nuevos validadores piso a techo, que garantizan el orden y la sana convivencia que garantiza las entradas del portal, también la mejora de nuestro equipo territorial y vigilancia”, afirmó María Fernanda Ortiz, Gerente de TRANSMILENIO S.A

Sensibilización

TransMilenio avanza con jornadas de sensibilización sobre seguridad y convivencia con el apoyo de la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. De igual manera, la toma pedagógica contra el acoso, realizada junto con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Educación permitió socializar rutas de atención contra la violencia basada en género y fortalecer la apropiación del espacio por parte de mujeres, estudiantes y usuarios del Sistema.

En el marco del convenio TransMilenio–IDPYBA, el Portal está incorporado a los recorridos conjuntos del equipo veterinario, orientados a evaluar el estado de salud de los animales de compañía que viajan en el Sistema, entregar recomendaciones de cuidado y promover prácticas responsables para el transporte de estos animales de compañía.

Cultura y arte

El Portal 20 de Julio también es uno de los escenarios intervenidos culturalmente dentro de la iniciativa Ensayos sobre la Felicidad en TransMi´, en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, en la que fueron creados tres murales gigantes de aproximadamente 500 metros cuadrados desarrollados por colectivos locales, como parte del convenio “En TransMi Pasan Cosas Buenas”, firmado con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e IDIPRON.

Según una encuesta de 2024 realizada por el Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, el 85% de los usuarios considera a TransMilenio orgullo como transporte público, mientras que el 88% rechaza daños a la infraestructura, evidenciando que el arte es una herramienta efectiva para fortalecer el sentido de pertenencia.

Así funcionan las barreras de piso a techo

En el portal 20 de Julio se realizó la instalación de 7 barreras de control de acceso piso a techo, priorizando este punto debido a los altos índices de evasión registrados. Estas barreras tienen componentes electromecánicos y validadores de alta tecnología, asegurando un sistema sólido y seguro para la entrada de los usuarios.

Además de mejorar la seguridad al interior de las estaciones, estas barreras contribuyen a una experiencia más ordenada y segura para el ingreso y salida de la ciudadanía. Es fundamental que los usuarios las utilicen de manera adecuada; para personas de talla grande o con algún tipo de discapacidad, están dispuestos unos accesos con barreras de pasillo motorizado que facilitan su ingreso. Con estas medidas, reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y la seguridad en el transporte público.

Las medidas se han puesto en práctica en el contexto del acuerdo con Recaudo Bogotá, que prevé seguir instalando un total de 20 barreras de control de acceso de piso a techo en otras áreas del portal durante el primer semestre del 2025.

Seguridad y convivencia

Uno de los ejes principales es el ‘Plan Despertar’, un esquema especial antievasión apoyado por personal de vigilancia privada. Este equipo cuenta con formación en manejo de emociones, mitigación de la evasión y abordaje seguro, lo cual ha permitido mejorar el uso adecuado del Sistema.

Desde el inicio de la estrategia, hubo un aumento en la validación de los usuarios de 14.970 por día, es decir un incremento de 57.2%; el promedio por día hábil pasó de 26.155 en junio a 41.125 en noviembre. En junio de 2025, el Portal contabilizaba 470.000 validaciones previas a la entrada de la escuadra móvil y las mejoras de infraestructura.

Al comparar los períodos junio - agosto y septiembre - noviembre de 2025, con una recuperación mayor a $1.777 millones. La hora con mayor impacto fue las 6:00 a. m., con ganancias superiores a $350 millones, reflejando mejoras sostenidas a lo largo de todos los horarios del Portal.

Además, el comando de Policía de Transporte Masivo ha priorizado la troncal Carrera Décima, especialmente el Portal 20 de Julio, permitiendo así la captura de 17 personas entre noviembre y diciembre junto a la imposición de más de 3.400 medidas correctivas.