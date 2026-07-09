Amplían plazo del proceso de selección del operador de TransmiCable de San Cristóbal

Bogotá D.C

Transmilenio anunció la ampliación del plazo para las empresas interesadas en el proceso de selección del operador del Transmicable de San Cristóbal , en el sur de Bogotá. Hasta el 31 de julio, los oferentes podrán presentar sus propuestas.

“Esto garantizará tener una pluralidad para todos los interesados que quieran participar en este proceso de selección”, aseguró Jaime Monroy, subgerente de operaciones de Transmilenio .

Transmicable de San Cristóbal supera el 90% de avance

El cable aéreo de San Cristóbal es uno de los proyectos de movilidad más esperados de Bogotá. Beneficiará a más de 400 mil habitantes de la localidad ya que conectará la estación de Transmilenio Portal 20 de Julio con el barrio de Altamira, en 10 minutos.

El sistema aéreo se compone de tres estaciones: Portal 20 de Julio, la Victoria y Senderos de Altamira, es decir un recorrido de 2,8 kilómetros.

Serán 144 cabinas 100% eléctricas en operación con capacidad de hasta 10 personas sentadas en cada una.

Las pruebas de las cabinas ya cumplen tres semanas, y es un proceso en el que se evalúan las medidas de seguridad y conectividad.

Desde la Alcaldía de Bogotá se comprometieron a entregar el proyecto finalizado y en operación entre diciembre de 2026 y enero de 2027.