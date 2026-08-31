Autoridades investigan incendio en zona verde de San Cristóbal tras alerta de vecinos y cámaras

Colombia

Un incendio registrado en una zona verde de San Cristóbal encendió las alertas de la comunidad y las autoridades. De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía Local, el fuego se habría propagado en cuestión de segundos sobre una zona de pasto seco.

La emergencia fue atendida oportunamente por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que logró controlar la combustión y evitar que las llamas alcanzaran una mayor extensión.

El hecho quedó registrado en videos captados por vecinos y sistemas de vigilancia. En las imágenes aparece un adulto mayor, identificado por las autoridades, quien llevaba sombrero y bastón y que habría estado en el sector cuando se inició el fuego.

Sin embargo, el caso es materia de investigación y corresponde a las autoridades establecer las circunstancias en las que se originó el incendio y la eventual responsabilidad por estos hechos.

Cámaras y comunidad ayudaron a identificar al hombre

Según explicó el alcalde local de San Cristóbal, Carlos Hernando Macías, la reacción de los organismos de emergencia, el seguimiento mediante cámaras de vigilancia y la alerta de los habitantes fueron determinantes para atender la situación.

“Gracias a la oportuna reacción de bomberos de Bogotá y al seguimiento a través de cámaras de biovigilancia y la alerta de la comunidad, las autoridades lograron encontrar a la persona que lo causó. No bajemos la guardia”, señaló el mandatario.

Las autoridades también destacaron la importancia de la vigilancia comunitaria para detectar comportamientos que puedan poner en riesgo las zonas verdes de la localidad.

El llamado de la Alcaldía ante la temporada seca

La Alcaldía Local advirtió que las condiciones de sequía aumentan la vulnerabilidad de las zonas de vegetación frente a incendios. Por esta razón, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar acciones que puedan generar fuego o facilitar su propagación.

Entre las principales recomendaciones están: