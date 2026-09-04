Vías cerradas en Bogotá por la Carrera de la Mujer este domingo 6 de septiembre, ¿a qué hora inicia?

Este domingo 6 de septiembre se realiza la Carrera de la Mujer en Bogotá, para ello la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en puntos de la avenida carrera 60, avenida calle 53, carrera 28, entre otros sectores. Le contamos cuáles son:

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Recorrido de la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá:

La carrera iniciará en la avenida carrera 60 (calzada occidental) por calle 57 al sur – avenida calle 53 (calzada norte) al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 66A – avenida calle 53 (calzada sur) al oriente – avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur – retorno 10 metros antes de la avenida calle 26 – calle 42 al oriente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte – calle 44 (calzada sur) al oriente – carrera 52 al norte – calle 44 (calzada norte) al oriente – retorno a la altura de la carrera 52 – calle 44 (calzada norte) al occidente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte – avenida calle 53 (calzada sur) al oriente – retorno occidente-occidente carrera 27.

Continúa por la carrera 28 al norte – transversal 28 (calzada occidental) al norte – diagonal 61C al occidente – avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental) al norte – retorno sur-sur a la altura de la calle 92 – avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental) al sur – diagonal 61C al oriente – transversal 28 (calzada occidental) al sur – calle 53B Bis (calzada norte) al occidente – retorno 10 metros antes de la avenida carrera 30 (avenida NQS) – calle 53B Bis (calzada norte) al oriente – carrera 28 al sur – avenida calle 53 (calzada norte) al occidente –avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte, lugar donde termina la carrera.

Con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial; la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realiza de forma gradual según el avance de los participantes.

Cierres y desvíos por la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá:

Tenga en cuenta estos cierres viales para el domingo 06 de septiembre:

Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, 12:00 p. m. del sábado 5 de septiembre de 2026 a 04:00 p. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Avenida carrera 60 (ambas calzadas) entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 06 de septiembre de 2026 a 09:30 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Avenida calle 53 (ambas calzadas) entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 09:20 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Calle 44 (ambas calzadas) entre la avenida carrera 60 y la carrera 52, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 09:30 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Avenida calle 53 (calzada sur) entre la avenida carrera 60 y la carrera 27, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 09:40 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Avenida calle 53 (calzada norte) entre la avenida carrera 60 y la carrera 27, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 11:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Carrera 28 entre la avenida calle 53 y la calle 53B Bis, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 11:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Transversal 28 (calzada occidental) entre la calle 53B Bis y la diagonal 61C, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 11:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Calle 53B Bis (ambas calzadas) entre la avenida NQS y la transversal 28, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 11:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Diagonal 61C entre la transversal 28 y la avenida carrera 30 (avenida NQS), cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 11:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

Avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental lenta) entre la diagonal 61C y la calle 93 Bis, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026 a 11:00 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

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Desvíos autorizados:

Las personas que circulen por la avenida carrera 60 en sentido norte - sur, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 70 (avenida Rojas) al sur (Ver mapa 1– color verde).

Quienes van por la avenida calle 53 en sentido oriente - occidente, deberán tomar la carrera 27 al norte – calle 53 B al oriente – avenida carrera 24 al sur – avenida calle 45 al occidente - avenida NQS al sur y avenida calle 26 al occidente (Ver mapa 1– color morado).

Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y toman la avenida calle 53 al oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al norte y tomar avenida calle 63 al oriente (Ver mapa 1 – color marrón).

Los habitantes que se mueven por la avenida carrera 50 en sentido sur – norte, deberán tomar la avenida calle 26 al oriente y avenida NQS al norte (Ver mapa 1 – color rojo).

Los ciudadanos que se trasladan por la avenida calle 26 en sentido oriente – occidente y toman la avenida carrera 50 al norte o la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar por la avenida calle 26 al occidente y tomar avenida carrera 68 o avenida Boyacá.

Vías alternas:

Avenida NQS (sentido sur - norte)

Avenida carrera 68 (sentido norte - sur)

Avenida Boyacá (sentidos norte - sur y sur - norte)

Avenida Rojas (sentidos norte - sur y sur - norte)

Avenida calle 80 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

Avenida calle 72 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

Avenida calle 68 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

Avenida calle 63 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

¿A qué hora comienza la carrera de la mujer?

La Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá comienza este domingo 6 de septiembre a las 7:00 a. m. para la distancia de 5K, y a las 8:15 a. m. para las modalidades de 10K, 15K y 21K.

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