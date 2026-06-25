Transmicable de San Cristóbal inició las pruebas en movimiento de las 144 cabinas

Bogotá D.C

Uno de los proyectos de movilidad más esperados es el Transmicable de San Cristóbal , ubicado en una de las colinas del sur de Bogotá, y que conectará los Senderos de Altamira con el Portal 20 de Julio.

Este jueves 25 de junio comenzaron las primeras pruebas en movimiento de las 144 cabinas, que recorrieron el sistema. El alcalde, Carlos Fernando Galán , verificó esta etapa clave del proyecto junto con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz; y el subdirector de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Mauricio Reina.

“La obra ya está en más del 90 %, en agosto estará terminado el cable y el espacio público en diciembre, cuando vamos a ponerlo en operación. El área de influencia es de 400.000 personas que se van a ver beneficiadas por este proyecto. Serán 35.000 usuarios al día, 4.000 por hora sentido. El cable de San Cristóbal lo sacamos adelante y es una realidad ”, expresó el alcalde Galán.

Pruebas en movimiento de las cabinas

Esta fase se extenderá por tres semanas, ya que se evaluará el desempeño de las cabinas y de todos los componentes del sistema en condiciones reales de operación. Las pruebas permitirán verificar los estándares de seguridad, confiablidad y funcionamiento requeridos antes de su entrada en servicio.

Al finalizar la etapa de pruebas, el proyecto avanzará a un proceso de certificación internacional que evaluará el cumplimiento de los estándares de seguridad y las condiciones operativas exigidas, para determinar que el TransMiCable San Cristóbal es apto y seguro para la prestación del servicio de transporte público.

Este sistema de transporte tiene las tecnologías más modernas y eficientes, tendrá una mayor velocidad, especialmente en las horas de mayor demanda. Las estaciones estarán dotadas de paneles solares que contribuirán a la generación de la energía necesaria para la operación.

TransMiCable de San Cristóbal supera el 90 % de avance

En enero de 2024, cuando llegó la administración de Carlos Fernando Galán, el proyecto tenía un avance del 5,52 %. Desde ese momento, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) , liderado por el director Orlando Molano, intensificó los trabajos para que a corte del 23 de junio de 2026 ya se registrara una ejecución del 90,68 %.

En cuanto a la infraestructura: la estación 20 de Julio registra un avance del 94 %; la estación La Victoria del 88 %; y la estación Senderos de Altamira del 93 %.

“TransMilenio ofrecerá un sistema de transporte limpio, seguro y rápido, pensado para optimizar los tiempos de desplazamiento de su más de 400 mil beneficiarios, que ahora pasarán a tener recorridos más cortos, de 45 a solo 10 minutos. Esto significa una transformación real en la calidad de vida de los residentes de San Cristóbal” explicó la gerente general de TransMilenio, María Fernando Ortiz.

El TransMiCable San Cristóbal contará con 148 cabinas de las cuales 144 estarán destinadas a la operación y cuatro permanecerán como reserva, para garantizar la continuidad del servicio.

Cada cabina tiene capacidad para 10 personas sentadas, está adaptada para el ingreso de usuarios en silla de ruedas y permite el acceso con bicicletas plegables; tiene dimensiones de 2,7 metros de ancho y 2,3 metros de alto, ofreciendo condiciones de accesibilidad, comodidad y seguridad para los usuarios.