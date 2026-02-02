Iniciaron las pruebas de cabinas del Transmicable de San Cristóbal: funcionará en 2027

Uno de los proyectos más esperados por los bogotanos es el Transmicable de San Cristóbal ubicado en el suroriente de la ciudad y que ya se encuentra en más del 83% de avance.

Cada vez se acerca más la fecha para que este sistema de movilidad entre en funcionamiento. Desde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) proyectan que comenzando el segundo semestre de 2026 lo entreguen a Transmilenio para iniciar su operación en diciembre de 2026.

“Ya es una realidad. Nosotros esperamos entregar la obra entre julio y agosto a Transmilenio y ya empezar sus pruebas. Así que esperamos que ya en diciembre la gente disfrutando de Transmicable”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

Pruebas técnicas

En esta ocasión la prueba será de una cabina con bultos de cemento para simular el peso de las 10 personas que tiene capacidad. También los bogotanos podrán ver en el aire dos cabinas de mantenimiento con las que se instalará el cable aéreo de torre a torre.

“Hoy estamos revisando los tiempos de acceso de las 144 cabinas, la nivelación y el peso de las 10 personas que estarán ahí”, señaló Molano.

Avance del Transmicable

A corte del 26 de enero de 2026, las obras alcanzaron el 83,6% de avance y las tres estaciones que componen este sistema superan el 79% de ejecución.

Las 144 cabinas que circularán por el cable aéreo ya están en la estación La Victoria que es el parqueadero de estos vehículos.

El sistema se componente de tres estaciones: 20 de julio, La Victoria y Senderos de Altamira. Los nombres de las estaciones fueron escogidos por la ciudadanía a través de un proceso de participación para generar acciones de pertenencia.