David González sobre demandas por Yhomar Hurtado: “Si digo algo hasta me demandan a mí”

América de Cali sigue imparable en el Todos Contra Todos del fútbol colombiano. El equipo vallecaucano goleó 3-0 a Alianza FC en condición de local y llegó a 20 puntos en la tabla, ampliando su ventaja como líder y manteniéndose invicto al cabo de ocho juegos.

Sin embargo, Carlos Ferreira, presidente del equipo de Valledupar, anticipó en El VBar Caracol que, de utilizar en dicho compromiso a Yhormar Hurtado, demandarían al cuadro Escarlata.

Ya equipos como Internacional de Bogotá, Chicó y Santa Fe habían demandado al equipo caleño por la presencia de Yhormar Hurtado, alegando que su presencia incumple el reglamento de transferencia de la FIFA, que dice que un futbolista no puede sumar minutos en más de tres equipos en una misma temporada. Hurtado ya jugó en Tolima, Always Ready de Bolivia y el América.

No obstante, ante las primeras demandas, el fallo fue favorable al equipo Escarlata, por lo que se ha decidido seguir usando a Yhormar Hurtado en los compromisos del equipo en la Liga.

¿Qué dijo David González?

Ante la advertencia de una nueva demanda y tras la goleada 3-0, David González respondió con contundencia en la rueda de prensa posterior al juego contra Alianza FC.

“Prefiero ser cauteloso antes de de pronto decir algo que hasta me demanden a mí también. Porque aquí todo resulta que ya es una demanda. Lo de Yhormar es cosa juzgada y ante una cosa juzgada no hay nada que hacer”, comentó inicialmente.

González, concluyó: “El tema es que son, nada más, ciertos equipos los que están demandando. Junior, por ejemplo, en ningún momento demanda, entonces hasta ahí lo dejó“.

América de Cali, líder de la Liga con 20 puntos de 24 posibles, se estará enfrentando ahora a Deportivo Pereira, en juego por los octavos de final de la Copa Colombia, el cual se celebrará en el estadio Pascual Guerrero el próximo miércoles.