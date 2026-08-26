Santa Fe demandaría al América, tras juego del pasado fin de semana

Santa Fe y América se enfrentaron el pasado sábado en El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol y de La Polémica, informó que Santa Fe demandará al América, luego del partido entre ambos equipos disputados el pasado fin de semana en El Campín.

El partido terminó empatado 0-0 y se vio marcado por la violencia, luego de que debiera ser interrumpido a los 33 minutos, por una pelea entre hinchas de ambos equipos en plena cancha del escenario deportivo.

Sin embargo, la demanda no tendría nada que ver con estos hechos, pues según explicó César Augusto, sería por el mismo caso por el cual América ya ha sido demandado en el presente campeonato, la inclusión de Yhorman Hurtado en el equipo Escarlata.

“Santa Fe va a instaurar una demanda contra el América, no sé si ya lo hizo o lo va a hacer en las próximas horas. La demanda es sobre el tema de Yhorman Hurtado”, informó César Augusto en El Pulso del Fútbol.

Al respecto, añadió: “La demanda que el Chicó y que el Inter de Bogotá habían instaurado contra el América de Cali, y que fue fallada, en primera instancia, por el Comité Disciplinario del campeonato, y fue fallada, en el recurso de reposición, por la Comisión Disciplinaria de Dimayor”.

Finalmente, a modo de opinión, César Augusto Londoño concluyó: “Santa Fe pierde la plata si es ante la Comisión Disciplinaria que ya falló. Debería ahorrarse esos pasos de reposición e ir directamente al tribunal de apelaciones, como hicieron Chicó e Inter”.

¿Qué reclaman los equipos?

Tanto Chicó, Internacional de Bogotá y ahora Santa Fe, reclaman que la presencia de Yhorman Hurtado incumple con lo establecido por el reglamento de la FIFA, sobre que un futbolista no podrá jugar en más de dos equipos durante una misma temporada. Este año, Hurtado ya estuvo con Always Ready de Bolivia, Tolima y América.

Como bien lo agrega el mismo César Augusto, el Comité Disciplinario del campeonato falló a favor del América en las demandas de Inter y Chicó, sin prosperar tampoco la apelación. Ambos equipos habrían considerado llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).