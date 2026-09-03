Oficial: Sanciones de Dimayor contra Santa Fe y América tras desmanes de hinchas en El Campín

La Dimayor hizo oficial las sanciones a Santa Fe y América de Cali luego de los desmanes entre hinchas que se produjeron en el partido que tuvo lugar el pasado sábado 22 de agosto en El Campín por Liga. Previamente, la Comisión Local del Fútbol de Bogotá había tomado drásticas medidas contra el club bogotano y las barras del equipo Escarlata.

Algunas de esas decisiones de la Comisión Local radican en que Santa Fe no podrá contar con hinchas en las tribunas sur y norte durante lo que resta del 2026 en competencias locales, tanto en El Campín como en el Metropolitano de Techo. Asimismo, no habrá ingreso de afición visitante cuando el Cardenal sea local, mientras que la barra La Guardia Albirroja Sur, no podrá ingresar trapos por 20 jornadas, así como tampoco se le permitirá el ingreso de banderas a los estadios de Bogotá a Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo, del América.

¿Qué sanciones impartió el Comité Disciplinario de la Dimayor?

En la resolución 082 de 2026 se establecieron las dos sanciones para los clubes por lo ocurrido en El Campín. En el caso de Santa Fe, tendrá sación con suspensión total de la plaza por dos fechas, por lo que deberá jugar a puerta vacía sus próximos dos duelos. Además recibió una multa económica de $15.758.145.

En el caso del América de Cali, recibió suspensión total de la plaza por una fecha y una multa económica de $14.007.240.

¿En qué partidos se aplicarán las sanciones?

Santa Fe, que fue local contra Millonarios y contó con la presencia de público, tendrá que jugar a puerta cerrada frente a Fortaleza el sábado 5 de septiembre en El Campín y contra Tolima por la fecha 10 el domingo 13 de septiembre. Sin embargo, no se descarta una apelación en búsqueda de que se reduzca a una fecha la suspensión.

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Por su parte, América regresó al Pascual Guerrero en el encuentro frente a Alianza de este jueves 3 de septiembre. El club Escarlata deberá jugar sin público contra Deportivo Pasto el sábado 12 de septiembre.