Se registró balacera en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Sobre las 6:30 de la tarde de este miércoles 23 de septiembre se registró una riña entre taxistas en inmediaciones de la puerta número 10 del Aeropuerto Internacional El Dorado. En el hecho un taxista habría disparado su arma traumática contra el piso, generando pánico en la zona.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el hecho, donde preliminarmente no se reportan heridos.

La Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra en el lugar adelantando las labores pertinentes del hecho.

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