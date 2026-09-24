Mapa estaciones TransMilenio Av. 68: Serán más de 20 y conectan el sur con el norte de Bogotá

La Troncal de la Avenida 68 es una de las principales vías de la ciudad de Bogotá, la cual atraviesa de sur a norte y es una de las carreteras importantes que está en obras en la capital del país.

La Avenida 68 se componen de 17 kilómetros de obras, que están divididos en nueve grupos y se extiende desde la Autopista Sur hasta la calle 100, y cuenta con 21 estaciones de TransMilenio, ocho puentes vehiculares, ocho deprimidos, 11 puentes para peatones y cerca de 17 kilómetros en ciclorruta.

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Según el último reporte de la Alcaldía de Bogotá, a hoy 23 de septiembre, la obra de la Troncal de la Avenida 68 alcanzó un 87% de avance y se proyecta que se pueda habilitar los primeros buses de TransMilenio en diciembre de 2026, mientras que la entrega completa del corredor se prevé para 2027.

¿Cuáles serán las estaciones de TransMilenio en la Avenida 68?

La Avenida 68 es una importante vía que conecta el occidente y centro-norte de la ciudad y que cruza por nueve localidades: Tunjuelito, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero.

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La troncal comienza en el sector de Venecia y, después de recorrer la Avenida 68, toma la Calle 100 hasta la carrera Séptima, en Chapinero, permitiendo conexiones rápidas con puntos estratégicos como el Parque Simón Bolívar, el Jardín Botánico, el Coliseo El Salitre y el centro comercial Metrópolis.

Mapa estaciones TransMilenio Av. 68. Foto: IDU. Ampliar Mapa estaciones TransMilenio Av. 68. Foto: IDU. Cerrar

Estas serán las 21 estaciones de la troncal de sur a norte:

Calle 42 Sur Calle 40 Sur Avenida Primero de Mayo (interconexión con la Línea 1 del Metro) Calle 18 Sur Calle 8 Sur Américas (Conexión con la Troncal Américas) Calle 11 - Colegio Nicolás Esguerra Calle 13 Calle 19 Avenida La Esperanza Calle 53 Parque Simón Bolívar Calle 66 Calle 72 Calle 80 Calle 98 (Floresta) Avenida Suba (Conexión con la Troncal Suba) Carrera 53 Avenida 19 Carrera 11 Carrera Séptima (culmina en Chapinero)

Mapa estaciones TransMilenio Av. 68. Foto: IDU. Ampliar Mapa estaciones TransMilenio Av. 68. Foto: IDU. Cerrar

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el proyecto beneficiará a 1,1 millones de habitantes de la capital del país, tanto a los que usan TransMilenio como a los que se movilizan en vehículos particulares, bicicletas o patines por la vía.

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