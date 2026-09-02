A la cárcel hombre señalado de abusar de un menor de 11 años en la región del Catatumbo

A la cárcel hombre señalado de abusar de una menor de 11 años en la región del Catatumbo. / Foto: Fiscalía.

Catatumbo

El interés por pertenecer a un grupo de danzas terminó convirtiéndose en el calvario de un menor de 11 años en la región del Catatumbo.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, Víctor Jaime Tapias López se aprovechó del interés que tenía su víctima de pertenecer a un grupo de danzas en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Más información Padres de familia denuncian falta de personal de aseo y vigilancia en colegio de Cúcuta

Se puso en contacto con el menor y bajo el pretexto de ayudarlo, lo citó en varias oportunidades a su vivienda, “donde lo sometió a todo tipo de vejámenes sexuales”.

Los hechos violentos no concluyeron, Tapias López " lo amenazaba con hacer público lo que estaba lo sucedido".

Más información Cúcuta será epicentro binacional de la construcción y la ferretería

De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación, estos vejámenes se presentaron en el mes de abril del año 2025.

El señalado fue imputado

Luego del trabajo realizado por el ente investigador, Víctor Jaime Tapias López “fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”.

Más información Gobernador de Norte de Santander condenó atentado contra la estación de policía en Los Patios

Es de resaltar que Tapias López fue capturado por investigadores del CTI, en articulación con los uniformados de la Policía Nacional, en vía pública del barrio Sayago de ese municipio.