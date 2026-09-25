Campus Party ConTIC Seguro reunió a más de 1.400 personas en la Universidad de Pamplona. / Foto: Jenny Márquez.

Villa del Rosario

La Universidad de Pamplona, en Villa del Rosario fue la sede durante dos días, del Campus Party ConTIC Seguro 2026, iniciativa que convocó a estudiantes, docentes, emprendedores y público en general interesado en las nuevas tecnologías.

René Vargas, coordinador del programa ConTIC Seguro, aseguró durante entrevista con Caracol Radio que la asistencia superó las expectativas de los organizadores. El proyecto contemplaba la participación de unas 1.100 personas y durante el primer día recibieron más de 1.400 visitantes.

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“El evento ha sido un éxito porque hemos logrado desbordar la expectativa que teníamos a nivel de cantidad de personas”.

Inteligencia artificial, robótica e innovación

Uno de los puntos que más llamó la atención de los participantes fue el uso de la Inteligencia Artificial, espacio donde se conoció qué tantos avances tiene el departamento frente a esta apuesta tecnológica.

También se habilitó un espacio de sensibilización en el que, mediante juegos pedagógicos, los participantes abordaron la importancia del uso responsable de la tecnología y los riesgos asociados al entorno digital.

Para el coordinador del programa ConTIC Seguro este tipo de espacios y encuentros académicos permiten visibilizar los proyectos tecnológicos que se desarrollan en el departamento y que, según explicó, tienen potencial para contribuir al desarrollo del país.

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“Faltan eventos como este para poder mostrarlo”, explicó Vargas al referirse a los avances que, según indicó, se vienen desarrollando en materia de inteligencia artificial y robótica en Norte de Santander.

El encuentro se presentó como una oportunidad para que estudiantes y emprendedores mostraran sus iniciativas y para que los asistentes conocieran aplicaciones de la tecnología desarrolladas desde instituciones educativas de la región.