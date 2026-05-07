Capacidad instalada en urgencias del HUEM de Cúcuta supera el 300%

Cúcuta

Crece la preocupación en el sector salud de Norte de Santander por el desbordamiento de la capacidad instalada del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta para brindar atención en urgencias. A esto se suma la millonaria deuda que las EPS tienen con el centro hospitalario y que supera los 500 mil millones de pesos.

“Sus urgencias están colapsadas, están más del 320%. Es una situación que ya hemos manifestado anteriormente, que es una problemática ya del Gobierno nacional”, dijo a Caracol Radio Jesús Vergel, presidente de Anthoc en Norte de Santander.

Explicó que “las urgencias están colapsadas a raíz de que las clínicas de la ciudad no están atendiendo a los usuarios de las EPS, porque las EPS les adeudan cierta cantidad de dinero a las clínicas. Al hospital también le adeudan más de 500 mil millones de pesos. La situación es compleja”.

Además, expresó Vergel, que “se está atendiendo a la población migrante, aparte de ello los accidentes de tránsito que en los fines de semana colapsan más las urgencias”.

Pidió a la población en zona de frontera acudir al centro hospitalario, solo si es una urgencia vital, para descongestionar esta dependencia.