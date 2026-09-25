Gobernación ofrece recompensa por responsables de asesinato de dos policías en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque armado que dejó dos policías asesinados en el casco urbano de Ábrego.

Las víctimas fueron identificadas como el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar de policía Brayan Stiven Lizarazo Torres, quienes fueron atacados con fusil mientras se movilizaban en una patrulla y murieron en el lugar.

El anuncio fue realizado por George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, quien explicó a Caracol Radio que las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado con participación del Ejército y la Policía para coordinar las operaciones en la zona.

“Tenemos un helicóptero ya sobrevolando la zona, se adelantan las acciones para garantizar la seguridad en el sector y avanzar en la evacuación de los cuerpos de los uniformados”, señaló el funcionario.

Quintero explicó que los policías realizaban labores de patrullaje en inmediaciones de uno de los colegios más grandes de Ábrego cuando fueron atacados.

Frente a la posibilidad de que este hecho esté relacionado con un Plan Pistola contra la Fuerza Pública, el secretario aseguró que por ahora no existe información que permita confirmarlo.

“En este momento no hay una información real, la modalidad del ataque también debe ser analizada, pues la primera información indica que los uniformados fueron atacados con fusil”, respondió Quintero.

Sobre la posible participación de un grupo armado, el funcionario señaló que en esta zona del departamento delinquen diferentes estructuras, aunque precisó que “las últimas situaciones que se han venido presentando en esa zona del departamento ha sido el ELN”.

La recompensa de hasta 50 millones de pesos busca obtener información que permita establecer quiénes participaron en el doble asesinato.