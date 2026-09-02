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02 sep 2026 Actualizado 15:36

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Cúcuta

Padres de familia denuncian falta de personal de aseo y vigilancia en colegio de Cúcuta

Anuncian un plantón pacífico para exigir soluciones.

Imagen de referencia sobre operarios de aseo en colegios públicos. / Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Imagen de referencia sobre operarios de aseo en colegios públicos. / Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Imagen de referencia sobre operarios de aseo en colegios públicos. / Foto: Alcaldía de Bucaramanga.
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Una grave denuncia están haciendo los padres de familia de la Institución Educativa Pablo Correa León de la ciudad de Cúcuta. Aseguran que desde hace varios meses las sedes educativas están sin personal de aseo y vigilancia, afectando las condiciones de seguridad y salubridad de los menores de edad.

En diálogo con Caracol Radio, Mariena Torres, madre de familia, reveló que en la actualidad no hay personal encargado para estas labores en las sedes María Auxiliadora, Guillermo León y Ballesteros.

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“En este momento nosotros tenemos la problemática de que no tenemos aseadoras y tampoco tenemos vigilancia en ninguna de las sedes de Pablo Correa León”, manifestó la acudiente.

Padres denuncian robos en las sedes

Para Torres, uno de los principales dolores de cabeza son los casos de hurto que se han presentado en las sedes educativas.

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De acuerdo con esta madre de familia, delincuentes han sustraídos materiales de los niños, equipos tecnológicos y diferentes hechos que, a su juicio, están afectando directamente a la comunidad educativa.

Agrega Mariena que, como padres de familia, ya han dialogado con las directivas del colegio, buscando soluciones alternativas frente a las problemáticas que presenta la institución.

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Padres anuncian plantón en Cúcuta

Por lo anterior, los padres de familia de esta institución educativa están anunciando que, este jueves 3 de septiembre, adelantarán un plantón pacífico a partir de las 6:00 de la mañana, afuera de su sede principal, exigiendo una respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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