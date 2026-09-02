Padres de familia denuncian falta de personal de aseo y vigilancia en colegio de Cúcuta

Imagen de referencia sobre operarios de aseo en colegios públicos. / Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Cúcuta

Una grave denuncia están haciendo los padres de familia de la Institución Educativa Pablo Correa León de la ciudad de Cúcuta. Aseguran que desde hace varios meses las sedes educativas están sin personal de aseo y vigilancia, afectando las condiciones de seguridad y salubridad de los menores de edad.

En diálogo con Caracol Radio, Mariena Torres, madre de familia, reveló que en la actualidad no hay personal encargado para estas labores en las sedes María Auxiliadora, Guillermo León y Ballesteros.

Más información Tres personas murieron tras un cruce de disparos en el barrio Juan XXIII de Ocaña

“En este momento nosotros tenemos la problemática de que no tenemos aseadoras y tampoco tenemos vigilancia en ninguna de las sedes de Pablo Correa León”, manifestó la acudiente.

Padres denuncian robos en las sedes

Para Torres, uno de los principales dolores de cabeza son los casos de hurto que se han presentado en las sedes educativas.

Más información Cúcuta será epicentro binacional de la construcción y la ferretería

De acuerdo con esta madre de familia, delincuentes han sustraídos materiales de los niños, equipos tecnológicos y diferentes hechos que, a su juicio, están afectando directamente a la comunidad educativa.

Agrega Mariena que, como padres de familia, ya han dialogado con las directivas del colegio, buscando soluciones alternativas frente a las problemáticas que presenta la institución.

Más información Gobernador de Norte de Santander condenó atentado contra la estación de policía en Los Patios

Padres anuncian plantón en Cúcuta

Por lo anterior, los padres de familia de esta institución educativa están anunciando que, este jueves 3 de septiembre, adelantarán un plantón pacífico a partir de las 6:00 de la mañana, afuera de su sede principal, exigiendo una respuesta por parte de las autoridades correspondientes.