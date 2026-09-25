Asesinan a dos policías dentro de una patrulla en Ábrego, Norte de Santander. Getty Images/Suministrada

Norte de Santander.

Dos integrantes de la Policía de Norte de Santander fueron asesinados cuando se movilizaban en una patrulla por el casco urbano del municipio de Ábrego.

Las víctimas fueron identificadas como el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar de policía Brayan Stiven Lizarazo Torres.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil mientras se desplazaban en la patrulla. Ambos murieron en el lugar como consecuencia de la acción armada.

El hecho ocurre pocos días después del ataque registrado en Ocaña contra integrantes de la Policía, en el que un uniformado resultó gravemente herido.

Las autoridades habían advertido sobre la posibilidad de un “plan pistola” contra miembros de la Fuerza Pública en Norte de Santander.

A esta hora se adelanta un despliegue de las autoridades en la zona de Ábrego para garantizar las condiciones de seguridad y permitir la evacuación de los cuerpos de los dos uniformados.

Las circunstancias y los responsables del ataque son materia de investigación.