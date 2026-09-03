Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 sep 2026 Actualizado 11:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Ruta Buscadora de la UBPD recorrerá 18 municipios de Norte de Santander

El recorrido se llevará a cabo entre el 3 de septiembre y el 8 de octubre de 2026.

Ruta Buscadora de la UBPD recorrerá 18 municipios de Norte de Santander. / Foto: UBPD.

Ruta Buscadora de la UBPD recorrerá 18 municipios de Norte de Santander. / Foto: UBPD.

Ruta Buscadora de la UBPD recorrerá 18 municipios de Norte de Santander. / Foto: UBPD.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Norte de Santander se convierte en el sexto departamento donde la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ejecuta la Ruta Buscadora. Lo anterior con el objetivo de fortalecer las acciones de búsqueda y atención en el territorio.

En 18 municipios del departamento se adelantará esta estrategia, que inicia este 3 y 4 de septiembre, en el parque principal del municipio de Ocaña. En una jornada de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Más información

Los otros municipios donde se concentrarán esta estrategia son:

  • Teorama.
  • El Tarra.
  • El Carmen.
  • Ábrego.
  • Tibú.
  • Cúcuta.
  • Villa del Rosario.
  • Cucutilla.
  • Arboledas.
  • Salazar de las Palmas.
  • Lourdes.
  • Gramalote
  • Santiago,
  • San Cayetano.
  • Pamplona.
  • Cácota.
  • Chitagá

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, esta iniciativa busca “escuchar, orientar y acompañar a las comunidades y a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos a causa del conflicto armado”.

Más información

Más de 5.522 personas desaparecidas durante el conflicto

Así mismo, la unidad aseguró que “esta iniciativa le da continuidad a los esfuerzos iniciados en 2024 (año en el que la primera ruta Buscadora llegó al departamento) con el propósito de estar más cerca de las familias buscadoras, logrando avances significativos en la tarea de encontrar a las más de 5.522 personas dadas por desaparecidas que dejó el conflicto en este territorio”.

La Ruta Buscadora se llevará a cabo del 3 de septiembre y el 8 de octubre de 2026.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir