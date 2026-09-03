Ruta Buscadora de la UBPD recorrerá 18 municipios de Norte de Santander. / Foto: UBPD.

Norte de Santander

Norte de Santander se convierte en el sexto departamento donde la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ejecuta la Ruta Buscadora. Lo anterior con el objetivo de fortalecer las acciones de búsqueda y atención en el territorio.

En 18 municipios del departamento se adelantará esta estrategia, que inicia este 3 y 4 de septiembre, en el parque principal del municipio de Ocaña. En una jornada de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Los otros municipios donde se concentrarán esta estrategia son:

Teorama.

El Tarra.

El Carmen.

Ábrego.

Tibú.

Cúcuta.

Villa del Rosario.

Cucutilla.

Arboledas.

Salazar de las Palmas.

Lourdes.

Gramalote

Santiago,

San Cayetano.

Pamplona.

Cácota.

Chitagá

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, esta iniciativa busca “escuchar, orientar y acompañar a las comunidades y a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos a causa del conflicto armado”.

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Más de 5.522 personas desaparecidas durante el conflicto

Así mismo, la unidad aseguró que “esta iniciativa le da continuidad a los esfuerzos iniciados en 2024 (año en el que la primera ruta Buscadora llegó al departamento) con el propósito de estar más cerca de las familias buscadoras, logrando avances significativos en la tarea de encontrar a las más de 5.522 personas dadas por desaparecidas que dejó el conflicto en este territorio”.

La Ruta Buscadora se llevará a cabo del 3 de septiembre y el 8 de octubre de 2026.