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25 sep 2026 Actualizado 17:56

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Cúcuta

Cúcuta y Táchira buscan fortalecer el comercio binacional con alianza empresarial

Empresarios y gremios de Norte de Santander y Venezuela participaron en un encuentro realizado en Cúcuta para impulsar nuevas oportunidades comerciales y turísticas entre ambas regiones.

Cúcuta y Táchira buscan fortalecer el comercio binacional con alianza empresarial. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta y Táchira buscan fortalecer el comercio binacional con alianza empresarial. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta y Táchira buscan fortalecer el comercio binacional con alianza empresarial. / Foto: Jenny Márquez.
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Cúcuta

El hotel Casa Blanca de la ciudad fue el epicentro para el encuentro entre gremios, empresarios y autoridades administrativas de la ciudad de Cúcuta y el estado Táchira, con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales binacionales.

Gabriel Mendoza, director de Internacionalización de la Alcaldía de Cúcuta, aseguró durante entrevista con Caracol Radio que estos espacios buscan consolidar una alianza estratégica entre los empresarios, con el fin de buscar oportunidades comerciales en Venezuela.

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“Es una alianza estratégica que estamos haciendo para el fortalecimiento de los empresarios cucuteños que ven a Venezuela como una expectativa de negocio a futuro”, explicó Mendoza.

Turismo, otro eje del encuentro binacional

Durante este encuentro se estableció que una de las líneas económicas a las que más se le debe apostar es el turismo de ciudadanos venezolanos a territorio nortesantandereano.

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Liliana Suárez, jefe de la Oficina de Promoción Turística de la Alcaldía de Cúcuta, destacó la importancia de generar acciones conjuntas con autoridades y cámaras venezolanas para promover el turismo hacia la región.

“Cúcuta está recibiendo hoy con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos”, manifestó la funcionaria.

De esta manera, se busca continuar con el objetivo de la reactivación económica binacional, que se vio tan afectada tras los siete años de cierre fronterizo.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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