Crisis en el HUEM de Cúcuta: pacientes esperan hasta 70 días por autorizaciones de las EPS

Cúcuta

La crisis en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta no acaba. En esta oportunidad, veedores de salud aseguran que los pacientes que avanzan en tratamientos médicos deben esperar hasta 70 días por autorizaciones de las EPS, provocando largas estancias hospitalarias, deterioro en la salud y una creciente presión sobre la capacidad asistencial del HUEM.

De acuerdo con Jesús Vergel, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios (ANTHOC) en Norte de Santander, estas demoras tiene en jaque a la institución.

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“El hospital no es el responsable de estas demoras. Los pacientes permanecen aquí porque las EPS no autorizan los procedimientos que deben realizarse fuera de la institución o no suministran los medicamentos que el hospital no tiene disponibles”, afirmó Vergel.

La Nueva EPS concentra la mayoría de los casos

Según las cifras entregadas por ANTHOC, aproximadamente el 83 % de las estancias prolongadas corresponden a usuarios afiliados a la Nueva EPS, mientras que otro porcentaje importante está relacionado con pacientes de Sanitas.

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“Necesitamos liberar camas para atender nuevos pacientes. Sin embargo, el hospital termina funcionando prácticamente como un hotel debido a que las autorizaciones nunca llegan”, manifestó Jesús Vergel, presidente de esta Asociación, durante una entrevista en Caracol Radio, quien resaltó que esta situación impide la rotación normal de camas hospitalarias y limita la capacidad del HUEM para recibir nuevos pacientes que requieren atención médica.

Por esta situación, el presidente de ANTHOC hizo un llamado a las autoridades de orden nacional para que adopten medidas que permitan agilizar las autorizaciones y garantizar la continuidad oportuna en los tratamientos médicos.