Familiares piden prueba de supervivencia de tres policías secuestrados en el Catatumbo

Cúcuta.

La incertidumbre crece entre los familiares y amigos del mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado y el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña, los tres uniformados de la Dijín secuestrados el pasado 17 de agosto en el sector La Curva, jurisdicción de Bucarasica, cuando se movilizaban por la vía Cúcuta-Ocaña.

En Cúcuta, sus familiares, amigos y allegados volvieron a salir a las calles para exigir su liberación y, especialmente, una prueba de supervivencia que permita conocer las condiciones en las que se encuentran.

Yury Atala, amiga cercana de la patrullera y quien lideró la movilización, aseguró a Caracol Radio que la falta de información mantiene a las familias en una profunda angustia.

“Lo que hicimos el día de ayer era pedirle al departamento, a las autoridades competentes, a las personas y a uno de estos grupos que, por favor, necesitamos y suplicamos una prueba de supervivencia a los secuestrados, ya que hasta el momento no se dice nada. No sabemos absolutamente nada, si están vivos, no se han pronunciado y pues eso es lo que le estamos pidiendo a las autoridades y a estas personas, que nos ayudaran y nos tuvieran esa piedad de compartirnos una prueba de supervivencia a los familiares”.

Los tres policías fueron interceptados por hombres armados mientras se desplazaban en un vehículo particular por este corredor vial. Posteriormente fueron llevados por la fuerza hacia en zona rural.

El Gobierno Nacional desplegó capacidades de la Fuerza Pública para intentar establecer su ubicación y lograr su regreso”.

Para sus familiares y amigos, cada día sin noticias aumenta la preocupación por su estado.

“La verdad es algo muy difícil, algo que no se le desearía a cualquier persona por la zozobra que uno vive día a día y escuchar los llantos de su madre, al escuchar de no sentir a esa persona que, a pesar de sus labores, tiene familia, tienen personas que la quieren. Es algo muy duro, es algo que lo llena a uno de mucha incertidumbre, de muchas preguntas, de muchas cosas que no entendemos qué está pasando ahorita en nuestro país”.

Atala hizo un llamado tanto al grupo armado que tendría en su poder a los uniformados como a las autoridades, insistiendo en que se debe priorizar la vida de los policías.

“Nosotros lo que le pedimos es el derecho a la vida, que es lo primordial. Le pedimos la colaboración a las autoridades competentes a que realicen su trabajo, pero en su trabajo podamos tener la seguridad de que ellos puedan tener su vida digna como cualquier ser humano, que necesitan sus vidas”.

La amiga de la patrullera Erika Tatiana Monroy también pidió que se respete la dignidad de los tres uniformados y que se permita su regreso a casa.

“Eso es lo que proclamamos como amiga, como allegada a esas personas que hacen su labor, que se respete la dignidad de la vida y que podamos tener respuestas y podamos ver la liberación pronto”.

Las familias no descartan continuar con las movilizaciones en Cúcuta si no reciben información sobre los policías.

“Nosotros tenemos predestinado, primero que todo, esperar una respuesta. El día que no veamos ninguna respuesta, sí volvemos a salir a las calles a pedir la liberación por estas personas. De verdad es de gran importancia saber que ellos estén bien y que los puedan liberar pronto y que los podamos tener en casa”.

Yury Atala también expresó su preocupación por los familiares de los uniformados, especialmente por los allegados de Erika Tatiana Monroy, quienes permanecen en Tunja.

“De verdad pedirle a estas personas y a las autoridades que nos colaboren, nos ayuden a la pronta liberación, ya que hay una mujer especial, es mi amiga y de verdad es triste ver este sufrimiento de sus familiares que no están ni siquiera en esta ciudad, son de la ciudad de Tunja, que están viviendo este dolor y padeciendo esta tribulación. Queremos la vida y la liberación de ellos”.