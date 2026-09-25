Bomberos entregan recomendaciones ante el aumento de incendios en Norte de Santander

Norte de Santander.

El aumento de las temperaturas y la consolidación del fenómeno del “Súper Niño” en este 2026 mantienen en máxima alerta a siete municipios de Norte de Santander por cuenta de incendios forestales y urbanos.

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, a través de su subcomandante, el teniente Javier Eduardo Galvis, entregó un balance sobre la contingencia en el departamento y las recomendaciones que debe seguir la ciudadanía para actuar frente a una conflagración.

La vulnerabilidad de la región se ha agudizado tanto en zonas de bosque nativo como en el bosque seco tropical de Cúcuta.

Frente a esta amenaza, el teniente recuerda la obligatoriedad de cumplir la directriz ambiental expedida por Corponor desde el mes de agosto, la cual prohíbe cualquier tipo de quema en el departamento, ya sea con fines de preparación agrícola o eliminación de residuos.

Galvis confirmó que se ha dado respuesta a las llamadas de auxilio ingresadas a través de la línea 119 en los 12 municipios que poseen estaciones oficiales.

Sin embargo, en localidades que carecen de cuerpo de bomberos, como ocurrió recientemente en Pamplonita y Salazar de las Palmas, la atención ha dependido del despliegue articulado de la Defensa Civil, grupos de voluntarios y unidades bomberiles de poblaciones vecinas.

“Ante el reporte de un incendio, la recomendación es alejarse del área para evitar la inhalación de humo tóxico, protegiendo con especial rigor a niños, adultos mayores con afecciones respiratorias y animales de compañía” agregó el subcomandante.

Finalmente, el cuerpo de bomberos enfatizó en abstenerse de encender fogatas en paseos de olla, racionar el uso del agua e hidratarse de forma constante con dos a tres litros diarios para prevenir golpes de calor durante las jornadas al aire libre.

Para atender emergencias, la institución recordó que están habilitadas la línea 119, el número celular 313 386 4169 y el canal nacional 123.