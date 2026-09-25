Diez casos de varicela activan alerta en colegio de Cúcuta

Cúcuta.

Diez casos de varicela han sido identificados en la Institución Educativa San Francisco de Sales de Cúcuta, situación que llevó a las autoridades de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica dentro del plantel.

De los casos reportados, 8 corresponden a estudiantes de la jornada de la tarde y uno a la jornada de la mañana. Además, se mantiene la verificación de un posible caso entre el personal docente.

Los grados tercero, quinto y noveno permanecen en modalidad virtual como parte de las medidas adoptadas frente a la situación.

En noveno se concentran los casos que dieron origen a la intervención, mientras que tercero y quinto fueron incluidos de manera preventiva debido a que algunos estudiantes tienen hermanos que serían contactos estrechos de los afectados.

Nereida Parra, profesional de apoyo de eventos inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud de Cúcuta, explicó a Caracol Radio que desde el inicio de la semana se adelanta una intervención articulada con la Secretaría de Educación y las directivas de la institución.

“Nos encontramos en articulación con la Secretaría de Educación en abordaje de situación en uno de los establecimientos del municipio de Cúcuta, un colegio con un número considerable de estudiantes”, explicó Parra.

La funcionaria señaló que, luego de que el colegio notificara los primeros casos, los equipos de salud iniciaron una búsqueda activa dentro de la institución.

“Desde ese momento hicimos la visita al colegio. Estábamos todos estos días en el colegio haciendo búsqueda activa comunitaria de casos”, indicó.

La vigilancia se desarrolla salón por salón y también contempla orientación a docentes y estudiantes para identificar oportunamente los síntomas.

Entre las manifestaciones que deben generar alerta están la fiebre, el malestar general y la aparición del brote característico de la enfermedad.

“En este caso, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre, malestar general y la presencia de ese exantema o ese brote característico de la varicela, que es la presencia de ampollitas llenas de agua”, explicó Parra.

Como parte de las acciones de contención, las directivas del colegio adelantaron jornadas de limpieza y desinfección y reforzaron las medidas de higiene.

La Secretaría de Salud también entregó recomendaciones basadas en el protocolo establecido por el Instituto Nacional de Salud.

Según la funcionaria, el colegio adoptó además medidas preventivas con estudiantes que podrían haber tenido contacto con los casos.

“Se tomaron la molestia de indagar en los estudiantes si habían hermanos en otro grupo del colegio, hermanitos que fueran contactos estrechos. Y no por que hubiesen casos, sino por prevención”, señaló.

Uno de los principales llamados de la Secretaría de Salud está dirigido a los padres de familia, debido a que algunos estudiantes con síntomas no han sido llevados a valoración médica.

“Es muy importante que los padres se sensibilicen de que estos niños tienen que ir a médico, porque necesitamos que el estudiante enfermo permanezca en casa”, afirmó Parra.

La funcionaria recordó que el diagnóstico debe ser establecido por un profesional de la salud y que los estudiantes enfermos no deben asistir presencialmente a clases para evitar nuevos contagios.

“El médico es quien tiene el criterio para determinar si es un caso de varicela, porque el diagnóstico es clínico”, precisó.

La Secretaría de Salud también realiza visitas domiciliarias a los casos identificados, donde verifica los síntomas y posibles nexos epidemiológicos con los casos confirmados.

De acuerdo con Parra, se ha establecido un cerco epidemiológico de cinco manzanas alrededor de cada caso.