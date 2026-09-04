3.500 estudiantes afectados por falta de aseo y vigilancia en colegios de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Un plantón protagonizaron los padres de familia y miembros de la comunidad educativa de cuatro sedes de la Institución Educativa Pablo Correa León, en la Ciudadela La Libertad de Cúcuta, para denunciar la falta de personal de servicios generales y vigilancia.

Según los padres, la situación se viene presentando durante todo el año y estaría afectando a cerca de 3.500 estudiantes, quienes, aseguran, permanecen en instituciones sin personal suficiente para garantizar las labores de aseo y la seguridad de los planteles.

Jenny Rojas, presidente de la Asociación de Padres de Familia, explicó a Caracol Radio que han solicitad soluciones a la Secretaría de Educación, pero aseguran que hasta el momento la respuesta ha sido que no existen recursos disponibles.

“Nosotros le habíamos solicitado al señor secretario que nos tuviera en cuenta para poder contratar a las aseadoras y vigilantes y esta es la hora que sigue diciendo que no hay plata. Entonces el plantón es de las cuatro sedes, que son María Auxiliadora, Guillermo León Valencia, Valle Esther y la principal”.

De acuerdo con la representante de los padres, la falta de estos trabajadores ha obligado a docentes, estudiantes y acudientes a asumir labores que no les corresponden.

“Todo el año hemos visto que nos ha tocado a los papás, a los mismos profesores, a los mismos alumnos estar lavando, pidiendo que nos colaboren en cuidar la portería o, si no es la portería, que vayan a lavar los baños. No podemos seguir así”.

Los padres también cuestionan que, según les han informado, los colegios tendrían que asumir estos gastos con recursos propios.

“La respuesta que siempre recibimos nosotros del secretario, el doctor César Ricardo Rojas, es que no hay plata y que debemos sacar de los recursos propios que tiene, digamos, el colegio”.

La situación a la comunidad educativa a elevar una solicitud formal ante el Ministerio de Educación.

En el documento, fechado este 3 de septiembre de 2026, los padres solicitan una intervención administrativa urgente y advierten sobre las condiciones de aseo y seguridad en la institución.

En el escrito aseguran que la ausencia de personal de servicios generales mantiene, según su denuncia, aulas y baños en condiciones que consideran inadecuadas.

También advierten que la falta de vigilancia deja expuestos tanto a los estudiantes como a la infraestructura y los equipos tecnológicos de la institución.

Jenny Rojas aseguró que ya fueron recolectadas más de 150 firmas para respaldar la solicitud dirigida al Gobierno Nacional.

“Se hizo un oficio, ya se recogieron más de 150 firmas donde la misma ministra de Educación va a conocer la problemática que está sucediendo en nuestra Ciudadela de La Libertad, especialmente en nuestro colegio Pablo Correa León y sus sedes”.

Uno de los principales llamados tiene que ver con las condiciones sanitarias de los estudiantes.

La representante de los padres aseguró que han recibido reportes de posibles afectaciones de salud que están siendo recopilados por las familias.

“También tengo informes de los papitos que me van a pasar sobre las niñas que han tenido problemas de infección urinaria, porque cuando se sientan en esos baños es impresionante”.

La comunidad educativa considera que los estudiantes no deberían estar asumiendo las labores de limpieza ni que los docentes y padres tengan que encargarse de garantizar la vigilancia de las instalaciones.

“No puedo aceptar que un coordinador tenga que hacer aseo, ni tampoco le voy a aceptar que un papá venga todos los días a hacer aseo. Los alumnos no pueden estudiar, pero tampoco nosotros podemos vivir en lo que es esa situación”.

En el documento enviado al Ministerio de Educación, los padres solicitan, entre otras medidas, que se revisen los recursos destinados a la contratación del personal de aseo y vigilancia, que se garantice el derecho a la educación en condiciones dignas y que se emita una respuesta formal con las acciones que se adoptarán frente a la situación denunciada.