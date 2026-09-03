MinMinas anunció que se acabarán los distritos especiales que limitaban la actividad minera

El Gobierno nacional dejó sin efecto las 10 resoluciones que delimitaban los distritos mineros especiales de minería, una decisión que, según la ministra María Nohemí Arboleda, busca destrabar la exploración y devolver confianza a los inversionistas.

El anuncio lo realizó en Cartagena, durante el Congreso Nacional de Minería, ante los principales empresarios y gremios del sector.

La ministra afirmó que la derogación tiene efectos prospectivos y no toca derechos ya constituidos, dado que ninguna de esas delimitaciones llegó a ejecutarse ni afecta títulos, solicitudes o trámites en curso.

La ministra aprovechó el congreso para adelantar que el Gobierno trabaja para reactivar la minería que en los últimos 4 años afronto una situación muy compleja por las decisiones adoptadas por la anterior administración.

Reconoció que la inversión extranjera reportó una caída del 88% y las regalías del sector disminuyeron en un 34%.

La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda manifestó que el tiempo se detuvo en los últimos años y que llegó el momento de recuperar y dinamizar la minería.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño dijo que una reactivación ordenada podría movilizar hasta US$4.700 millones en tres años, además de unos US$400 millones anuales en actividades de exploración .

Escuche EN VIVO Caracol Radio: