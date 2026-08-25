Venezuela anuncia eliminación de las alcabalas

Norte de Santander

El gobierno de Venezuela anunció que en los próximos días dará por terminado el papel que cumplen las alcabalas en ese país, que brindan seguridad y control a través de los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

El anuncio tomó por sorpresa los ciudadanos del vecino país quienes manifestaron desconocer el propósito de la medida que trascendió en las últimas horas.

La presidente venezolana Delcy Rodríguez explicó que “hablamos de un Estado que acompaña, de instituciones que funcionen mejor, por eso en los próximos días vamos a eliminar las alcabalas policiales en las ciudades”.

En su lugar para garantizar una seguridad integral se reforzará el mecanismo de patrullaje. Crememos que la seguridad debe garantizarse con mecanismos eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas".

Se esta a la expectativa de conocer por donde iniciará el desmonte de las alcabalas como lo ha anunciado el gobierno venezolano.