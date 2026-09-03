“Hagan fila para pedirle perdón”: Hinchas de Boca se rinden a Álvaro Montero tras clasificación

Álvaro Montero sigue demostrando con buenas actuaciones por qué Boca Juniors, uno de los equipos más grandes del continente, decidió apostar por contratarlo y darle la titularidad. El guajiro, en su segundo partido con el club, recibió críticas, pues tuvo dos errores que le costaron la derrota ante Riestra por 3-0.

Montero, figura en clasificación de Boca en Copa Argentina

El arquero de la Selección Colombia ya había sido figura en una tanda de penales: atajó uno de los lanzamientos en la definición contra O’Higgins por los octavos de final de la Copa Sudamerica. Esta vez fue por la Copa de Argentina frente a Vélez, su ex equipo.

Eso si, el arquero cometió un penal al 90′ que pudo significar la derrota de Boca en el tiempo reglamentario, pero Dilan Godoy falló y esto derivó en la tanda. Ahí, Montero fue figura, pues atajó dos lanzamientos; el primero de Elias Gómez y el definitivo, de Thiago Silvero para el 4-3 final y la clasificación del Xeneize a cuartos de final del torneo, aunque este dejó algo de polémica por un posible adelantamiento.

Al terminar el encuentro, los jugadores de Boca corrieron a celebrar con el portero. Posteriormente, se le reconoció su actuación en el camerino, pues al felicitación hacia el guajiro no paró allí.

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“Para mí no ha cambiado mucho, proque intento trabajar y preparame de la mejor manera. Cuando a uno lo acompañan los resultados todo el mundo habla desde su punto de vista, pero he intenado acomodarme lo más rápido al club. Llevo 40 días en el club y poso partidos, estoy en esa línea de crecimiento. Hay que aparecer cuando hay que aparecer y seguir trabajando”, dijo Montero sobre su actuación.

Hinchas de Boca ya le piden perdón a Montero

La actuación de Montero lo llevó a ser la figura del encuentro y la prensa también se lo reconoció. Olé, uno de los medios deportivos más prestigiosos de ese país, le dedicó su popular portada al colombiano, la cual título: “¡A cuartos! Gigantero” y una foto del arquero atajando el penal definitivo.

Por su parte, un gran sector de la hinchada se rindió en redes sociales a lo hecho por el colombiano, quien ya contribuyó en la clasificación en dos tandas. Partiendo de los errores que tuvo al principio, hay muchos que le piden perdón.

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La cuenta de X ‘Boca Info’ con más de 100 mil seguidores, posteó una publicación elogiando a Montero: “Este Chad nos salvó otra vez. Hagan fila para perdile perdón”.

“Montero ya es más que Marchesin (anterior portero titular). Digo no es mucho pero ey, ya nos salvó de 2 papelones. Hay un partido que lo gana él”, respondió uno de los seguidores a la publicación.

Por su parte, en el canal de YouTube de Los Displicentes, que reacciona en vivo a los partidos de equipos del fútbol argentino, también destacaron a Montero. “Sigan hablando. Fiel soldado tuyo, Montero. Fue la figura, Montero”.

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Asimismo, el famoso Davo Xeneize, fiel hincha de Boca, también elogió al arquero colombiano: “Montero ataja dos penales y mete a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. Montero en sus últimos dos partidos mostró su mejor versión como arquero de Boca. En el de Lanús, son tres puntos que sumamos por él, por las tajadas, especialmente en el último minuto. Y en el de hoy atajó dos penales, Montero fue clave y determinante en la clasificación de Boca”.