Johan Martínez fue intimidado “con revolver en mano” en Cali: grave denuncia de Rafael Dudamel

En el Deportivo Cali se ha hecho una grave denuncia respecto a un acto de violencia del que fue víctima Johan Martínez, volante de la institución, el pasado 2 de septiembre en la capital vallecaucana.

El entrenador Rafael Dudamel se encargó de hacer pública la situación, cuando reveló que su futbolista, cuando salía de un restaurante, fue abordado por “2-3 personas” que lo agredieron “con revolver en mano”.

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“Me agredieron a Johan Martínez en la calle. No puede ser que se bajen 2-3 tres tipos y con revolver en mano agredan a nuestro jugador, que salía de un restaurante. ¿Qué es eso? Es un partido de fútbol. Absolutamente todos, y yo me incluyo sin querer tirar una cortina de humo, tenemos responsabilidad... Hay que producir un cambio”, sentenció en diálogo con Win Sports.

Y mandó un mensaje de reflexión a todos los actores que participan del balompié: “Tenemos que mejorar en la generación de una buena atmósfera alrededor del equipo. Lo que se está generando alrededor del club es terrible e incorrecto”.

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Comunicado del Deportivo Cali

Posterior a la declaración de Dudamel, el Deportivo Cali emitió un comunicado rechazando tajantemente “los actos de violencia e intimidación de los que fue víctima nuestro jugador Johan Martínez”.

“Nuestra institución expresa su total respaldo y solidaridad con Johan y su familia. Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad”, se anuncia en el texto.

Y complementa con las acciones legales a tomar: “El Club cooperará plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y procurar que los responsables de este acto cobarde sean identificados y afronten las consecuencias legales a que haya lugar”.

A la denuncia se sumó Acolfutpro, que a través de su página web anunció que “rechaza de manera vehemente y repudia los actos delictivos y de cobarde intimidación perpetrados por delincuentes” en contra de Johan Martínez.

En este orden de ideas, se le exigió a la Fiscalía “que adelante las investigaciones pertinentes con celeridad para identificar, capturar y judicializar a los delincuentes responsables de estos hechos”; al club le solicitó “que se le brinden todas las garantías y se implementen los esquemas de seguridad necesarios para proteger la vida, la tranquilidad y la integridad física” del extremo.

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