Video: Álvaro Montero, figura en clasificación de Boca Juniors a cuartos de Copa Argentina

Álvaro Montero, elegido figura de Boca Juniors al final del juego ante Vélez Sarsfield. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images) / Cesar Heredia

Álvaro Montero fue la gran figura de Boca Juniors en la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. El portero colombiano atajó dos penaltis en la definición ante Vélez Sarsfield.

El juego se disputó en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y durante los 90 minutos terminó empatado 0-0. A los 90+2 minutos, Dilan Godoy falló un penalti para el Fortín, estrellando su lanzamiento en el vertical del palo derecho del arco defendido por el guajiro, quien voló al poste de su mano de izquierda.

En la definición desde el punto penalti, Álvaro Montero fue determinante atajando el primer y último penalti, para la victoria 4-3 de su equipo. El cobro definitivo se lo tapó a Thiago Silvero, ambos lanzamientos fueron hacia su poste de la mano derecha.

¿Qué dijo Álvaro Montero al final del partido?

Al final del partido, Álvaro Montero declaró con TyC Sports sobre la clasificación y actuación del equipo, además del penalti que cometió en tiempo de descuento y que pudo haber significado la eliminación del Xeneize.

“Pienso que tuvimos bastante situaciones para convertir. Ellos tuvieron la situación más clara al minuto 90, con el penalti, era arriesgarse a lo que pasó, entonces activamos la última bala”, comentó sobre la acción.

Y añadió: “Una jugada donde tiene toda la ventaja el jugador de ellos, son decisiones que tú tomas, en mi cabeza está que no nos hagan el gol, entonces tenía que quemar el último cartucho. Son errores que no pueden estar cometiéndose, afortunadamente salimos victoriosos”.

Sobre su penalti atajado, aseguró: “Para mí no ha cambiado mucho, porque intento trabajar y prepararme de la mejor manera, obviamente cuando note acompañan los resultados, todo el mundo habla desde su punto de vista”.

“Desde mi perspectiva he intentado acomodarme lo más rápido al club, no olvidemos que llevo apenas 40 días en el club y poco partidos, en esa línea de crecimiento hay que parecer, cuando hay que aparecer y trabajar todo el tiempo”, concluyó.

Al final del partido, Boca Juniors compartió un video de Álvaro Montero ingresando al camerino, en medio de las felicitaciones y el reconocimiento de sus compañeros de equipo.