Richard Ríos, nuevo jugador de Al Ittihad de Arabia Saudita: este sería su millonario salario

Se hizo oficial la vinculación de Richard Ríos al Al Ittihad de la Liga de Arabia Saudita. El colombiano llega en calidad de préstamo sin opción de compra, desde Benfica, club con el que sigue teniendo contrato hasta mediados de 2030.

El antioqueño, si bien fue titular en gran parte de la temporada anterior, perdió algo de protagonismo. Con la llegada del técnico, Marco Silva, la permanencia del volante en la institución se complicó, pues no lo iba a considerar como indispensable. Partiendo de la alta inversión que hicieron por Ríos y la falta de ofertas que cumplieran con lo pedido por los portugueses, el único camino fue un préstamo.

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Así anunció Al Ittihad a Richard Ríos

El club saudí hizo el anuncio del fichaje basándose en el café colombiano. En el video se aprecia que un hincha pide en una tienda un café y luego ve al interior del vaso algunas imágenes de Ríos con la camiseta de la Selección.

Entre las figuras del Al Ittihad se encuentran el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, el neerlandés Steven Bergwijn y el portugués Danilo Pereira. Antes estuvieron Karim Benzema, Ngolo Kanté, Fabinho, Moussa Diaby, entre otros que contribuyeron en la obtención del título de la temporada 2024/2025.

¿Cuál será el salario de Ríos en Arabia Saudita?

Según se pudo conocer, Al Ittihad asumirá el 100% del sueldo de Richard Ríos, que ronda los 3 millones de euros anuales (250.000 euros mensuales). No obstante, hay algunas versiones que apuntan a que el club saudí le doblará el salario al antioqueño de 26 años.

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Por su parte, Al Ittihad le dejará un cargo de 4 millones de euros al Benfica por el préstamo Ríos, quien llegó en julio de 2025 al cuadro portugués a cambio de 27 millones de euros, siendo el jugador más costoso en la historia del club. Actualmente está valorado en 25 millones de euros, según Transfermarkt.

El debut de Ríos en su nuevo club podría ser este sábado 5 de septiembre, cuando reciban a Al Nassr por la fecha 5 de la Liga, en la que marchan en la quinta posición con 8 puntos.