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24 sep 2026 Actualizado 21:39

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Fútbol

Doblete de Haaland en Noruega y Cristiano no pudo con Portugal: tabla de posiciones Liga de Naciones

Comenzó el certamen europeo con partidos sumamente interesantes.

Doblete de Haaland en Noruega y Cristiano no pudo con Portugal: tabla de posiciones Liga de Naciones / Getty Images

Doblete de Haaland en Noruega y Cristiano no pudo con Portugal: tabla de posiciones Liga de Naciones / Getty Images

Doblete de Haaland en Noruega y Cristiano no pudo con Portugal: tabla de posiciones Liga de Naciones / Getty Images
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La fase de grupos de la UEFA Nations League comenzó este jueves 24 de septiembre y se extenderá hasta mediados del mes noviembre, comprendiendo así dos fechas FIFA.

En esta primera jornada se dieron carios hechos llamativos como el doblete de Erling Haaland en el partidazo Noruega 3-2 Dinamarca, la continuidad de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa y el agónico golazo de Cody Gakpo para el empate entre Países Bajos y Alemania.

Repase a continuación los resultados de la fecha y cómo van quedando las tablas de posiciones de los diferentes grupos.

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Resultados de la fecha 1 en la Nations League

  • Países Bajos 1-1 Alemania / Grupo B
  • Serbia 1-2 Grecia / Grupo B
  • Porugal 1-0 Gales / Grupo D
  • Noruega 3-2 Dinamarca / Grupo D
  • Austria 3-1 Israel / Grupo G
  • Kosovo 1-0 Irlanda / Grupo G
  • Liechtenstein 0-2 Lituania / Grupo N
  • Andorra 1-2 Malta / Grupo M

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Tabla de posiciones en la Nations League

Grupo B

Grupo D

Grupo G

Grupo M

Grupo N

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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