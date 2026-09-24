Doblete de Haaland en Noruega y Cristiano no pudo con Portugal: tabla de posiciones Liga de Naciones
Comenzó el certamen europeo con partidos sumamente interesantes.
La fase de grupos de la UEFA Nations League comenzó este jueves 24 de septiembre y se extenderá hasta mediados del mes noviembre, comprendiendo así dos fechas FIFA.
En esta primera jornada se dieron carios hechos llamativos como el doblete de Erling Haaland en el partidazo Noruega 3-2 Dinamarca, la continuidad de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa y el agónico golazo de Cody Gakpo para el empate entre Países Bajos y Alemania.
Repase a continuación los resultados de la fecha y cómo van quedando las tablas de posiciones de los diferentes grupos.
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Resultados de la fecha 1 en la Nations League
- Países Bajos 1-1 Alemania / Grupo B
- Serbia 1-2 Grecia / Grupo B
- Porugal 1-0 Gales / Grupo D
- Noruega 3-2 Dinamarca / Grupo D
- Austria 3-1 Israel / Grupo G
- Kosovo 1-0 Irlanda / Grupo G
- Liechtenstein 0-2 Lituania / Grupo N
- Andorra 1-2 Malta / Grupo M
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Tabla de posiciones en la Nations League
Grupo B
Grupo D
Grupo G
Grupo M
Grupo N
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...