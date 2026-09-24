Doblete de Haaland en Noruega y Cristiano no pudo con Portugal: tabla de posiciones Liga de Naciones / Getty Images

La fase de grupos de la UEFA Nations League comenzó este jueves 24 de septiembre y se extenderá hasta mediados del mes noviembre, comprendiendo así dos fechas FIFA.

En esta primera jornada se dieron carios hechos llamativos como el doblete de Erling Haaland en el partidazo Noruega 3-2 Dinamarca, la continuidad de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa y el agónico golazo de Cody Gakpo para el empate entre Países Bajos y Alemania.

Repase a continuación los resultados de la fecha y cómo van quedando las tablas de posiciones de los diferentes grupos.

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Resultados de la fecha 1 en la Nations League

Países Bajos 1-1 Alemania / Grupo B

Serbia 1-2 Grecia / Grupo B

Porugal 1-0 Gales / Grupo D

Noruega 3-2 Dinamarca / Grupo D

Austria 3-1 Israel / Grupo G

Kosovo 1-0 Irlanda / Grupo G

Liechtenstein 0-2 Lituania / Grupo N

Andorra 1-2 Malta / Grupo M

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Tabla de posiciones en la Nations League

Grupo B

Grupo D

Grupo G

Grupo M