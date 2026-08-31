Daniel Muñoz, anunciado como fichaje del Nottingham Forest: dorsal, primeras palabras y debut

Era cuestión de tiempo para que se anunciara el fichaje de Daniel Muñoz como nuevo jugador del Nottingham Forest. La semana pasada se había filtrado el interés que tenía el equipo en contratarlo, envió la oferta y terminó fichándolo a cambio de 25 millones de euros, procedente del Crystal Palace, club con el que ganó FA Cup, Conference League y Community Shield.

El lateral antioqueño llegó al Nottingham por solicitud del técnico austriaco Oliver Glasner, quien concluyó una etapa gloriosa en el Crystal Palace y tuvo a Muñoz como uno de sus jugadores clave. Al emprender un nuevo reto en uno de los históricos equipos de Inglaterra, sumó al proyecto al jugador de la Selección Colombia, quien firmó contrato de tres años, con opción a un año más.

Así fue anunciado Muñoz como nuevo jugador del Nottingham

La campaña de expectativa del club por el anuncio de Muñoz inició con una foto de espaldas y al fondo, en un televisor, la bandera de Colombia. Luego, el antioqueño, característicos por sus tatuajes, se ve en un video acompañado de lo que parecen ser hinchas del Nottingham escribiéndose en su muñeca “NFFC”, aludiendo al club.

Posteriormente comenzaron a salir más publicaciones sobre la llegada del latera del 30 años a la institución. Se vio la primera charla que tuvo con su entrenador, Glasner, un saludo de su amigo, el basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, dinámicas y sus primeras palabras.

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¿Qué dijo Muñoz tras ser presentado en Nottingham?

Muñoz dio sus primeras declaraciones para los medios oficiales del club. Se mostró agradecido por esta nueva oportunidad y expectante por poder lograr títulos, como lo hizo con Crystal Palace.

“Este es un club ganador. Creo que cuando esa es la expectativa, la mentalidad, tanto para la directiva y el cuerpo técnico como para los jugadores, eso lo hace especial. Este es un club que ha luchado mucho en los últimos años, ha competido con ahínco, llegó a las semifinales de la Europa League... Creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro, y eso es precisamente lo que me gusta del Forest, y por eso decidí venir aquí.”

Respecto a su relación con Oliver Glasner declaró: “Creo que Oliver Glasner es especial, tengo una muy buena relación con él e hicimos grandes cosas juntos, fue un período increíblemente especial. Lo que hizo con nuestro club anterior, me genera mucho respeto y admiración”.

Dorsal y posible debut con el Nottingham

Nottingham anunció que Muñoz usará el dorsal 27, ya que el 12, que venía usando en el Crystal Palace, lo tiene uno de los porteros, el brasileño John Victor. Esta será la primera vez que utilice ese número, ya que en clubes ha usado el 21, 22 y 23.

La camiseta número 27 del City Ground la lució recientemente Omar Richards, mientras que el portero Stefan Ortega la llevó la temporada pasada tras su llegada en enero procedente del Manchester City.

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Del mismo modo, el club dio a conocer que es posible que Muñoz tenga su estreno con la camiseta del Nottingham el próximo sábado 5 de septiembre, cuando reciba en calidad de local al Tottenham. El equipo ha jugado dos partidos de Premier League, con derrota ante Leeds y empate contra Liverpool.