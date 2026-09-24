Sorpresivo equipo quiso arruinar el fichaje de Jhon Janer Lucumí rumbo a la Juventus

Jhon Lucumí fue parte de los planes de Besiktas de Turquía durante el último mercado de fichajes tras su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA.

Vincenzo Italiano, quien dirigió al defensor en el Bologna y ahora está al frente del club tuco, confirmó que analizó la posibilidad de incorporarlo, aunque finalmente decidió no avanzar en la operación.

“Habíamos pensado en fichar a Lucumí, pero como llegaron muy buenas ofertas para Jhon, dejamos esa idea en el cajón”, explicó el italiano.

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El entrenador señaló además que la competencia por el defensor y las propuestas que recibió terminaron haciendo que el plantel turco desistiera de su compra. El club decidió mantener buena parte de su plantilla y apostar por la incorporación de un futbolista joven.

Italiano, además, recordó las condiciones que encontró en Lucumí durante su etapa en Bologna y destacó sus características como defensor.

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Juventus se quedó con el colombiano

Finalmente, Lucumí continuó su carrera en la Serie A con Juventus. El conjunto de Turín pagó 18 millones de euros por el central, que ya suma cinco partidos con el equipo y registra una asistencia en sus primeras apariciones.

El colombiano también ha hablado positivamente de su llegada al club italiano y aseguró que jugar en Juventus era un sueño que tenía desde hace tiempo.

El nuevo reto en Turín

A sus 28 años, Lucumí afronta una nueva etapa en uno de los clubes históricos del fútbol europeo. Después de consolidarse en Italia con Bologna, ahora busca ganarse un lugar en la defensa de Juventus y continuar creciendo en el fútbol de élite.

El defensor también se encuentra actualmente concentrado con la Selección Colombia para los próximos compromisos internacionales.